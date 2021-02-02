Bilim İnsanları, Ispanaklara E-Posta Göndermeyi Öğretti

ABD'li bilim insanları, yapraklarında bulunan sensörler sayesinde e-posta gönderebilen ıspanaklar yetiştirmeye başladı. Bu ıspanaklar, bulunduğu çevrede mayın gibi patlayıcılar tespit ederek yapraklarından sinyaller yaymaya başlıyor ve bu sinyaller bir e-posta'ya dönüştürülüyor.

Kulağa her ne kadar bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir bilgi gibi gelse de Amerikalı bilim insanları gerçekten de e-posta yollama becerisine sahip ıspanaklar yetiştirmeye başladı. Nano teknolojiden yararlanarak tasarlanan bu bitkiler, sensörleri sayesinde patlayıcı gibi maddeleri tespit ediyor ve bilim insanlarına kablosuz sinyaller gönderiyor.

Ispanak kökleri, mayın gibi patlayıcılarda bulunan bir bileşik olan nitroaromatiklerin varlığını tespit ettiği zaman yapraklarından karbon nanotüpler sayesinde bir sinyal yaymaya başlıyor. Bu sinyaller, kızılötesi bir kameradan okunuyor ve yetkililere otomatik bir e-posta gönderiliyor.

Nano ıspanaklar, ilerleyen dönemlerde ekolojik araştırmalar için kullanılacak

Araştırmayı yöneten profesör Michael Strano, araştırmanın başlarında bitkilerin patlayıcıları tespit edebilmesi için nanopartikül adı verilen toz parçaları kullanmaya başladığını dile getirdi. Strano, bitkilerin fotosentez yapma becerilerini değiştirerek bu yaprakların yanmaya ve patlamaya sebebiyet veren nitrik oksidi tespit etmesini sağladı.

Bitkilerin çevreye karşı son derece duyarlı olduğunu belirten Strano, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bitkiler, kuraklık yaşanacağını bizden önce tahmin edebiliyorlar. Toprağın ve suyun derinliklerinde en minik değişiklikleri bile tespit edebiliyorlar. Eğer kimyasal sinyallerden yararlanabilirsek, bitkilerin bize anlatacağı çok fazla şey var.”

Bu projenin amacı her ne kadar patlayıcılar üzerine yoğunlaşsa da bilim insanları, ilerleyen dönemlerde bitki nanobiyonikleri olarak adlandırılan bu teknolojinin çevre kirliliği ve ekolojik verileri ölçme amaçlarıyla da kullanılabileceğini dile getirdi.

Ispanaklar, aynı zamanda daha verimli bir katalizör görevi görebiliyor

Genellikle elektrikli otomobil ve akıllı telefonlarda kullanılan metal-hava piller, lityum iyon pillere göre daha verimli ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak görülüyor. ABD’li bilim insanları da ıspanak yapraklarını nano karkona dönüştürdükleri zaman metal-hava pilleri ve yakıt hücrelerini daha verimli bir hale getirebilecek katalizör görevi gördüğünü fark etti.

Katalizör görevi gören maddelerde bulunan demir ve nitrojene bolca sahip olan ıspanaklar, bu proje için resmen biçilmiş bir kaftan oldu. Araştırmacılar, ıspanağı yıkadıktan sonra suyunu çıkarıyor ve yaprakları bir toz haline getirerek işlemeye uygun nana karbon haline getiriyor.

Araştırmayı yöneten profesör Shouzhong Zou, kataliz görevi gören ıspanaklar hakkında şu sözleri dile getirdi; "Test ettiğimiz yöntem sayesinde yenilenebilir bir biyokütle olan ıspanaktan son derece aktif, karbon bazlı katalizörler üretebiliyoruz.”