Bilime Göre Uyku İhtiyacınızı Kahveyle Gidermek Mantıksız

Alman bilim insanları, kahvenin uyku düzeni ve zihin üzerinde etkisini gözlemleyebilmek için yeni bir araştırma yaptı. 26 farklı adayın katılım gösterdiği bu araştırmada, kahvenin sadece kısıtlı sürede enerji verdiğini, kafeinin hiçbir şekilde uyku ihtiyacının önüne geçemediği ortaya çıktı.

Yorgun geçirilen bir gecenin ardından başvuracağımız ilk yöntem, genellikle kahve içmek olur. Kahvenin insan zihninde pozitif yönde bir etki yarattığı zaten biliniyordu, ancak bunun yanında uykuyu ortadan kaldırdığına da inanılıyordu.

Alman bilim insanları, kahvenin zihin ve uyku ihtiyacı üzerinde etkisini test edebilmek yeni bir araştırma yaptı ve hazırladıkları makale akademik dergilerde yayınlanmaya başlandı. Yapılan araştırmalara göre kahve gerçekten de insanların daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor ancak uyku ihtiyacını kesinlikle gidermiyor.

Kahve, sadece kısa süreliğine etkili oluyor

26 kişinin katılım gösterdiği bu araştırma, toplamda 5 gece sürdü ve her katılımcının günde sadece 5 saat uyumasına izin verildi. Adayların yarısına kafeinli, yarısına kafeinsiz kahve verildi. Gün içerisinde kafeinli kahve tüketen insanların, tüketmeyenlere göre önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı.

Sadece 5 saat kadar kısıtlı bir sürede uyuyabilen katılımcılar, ilk günlerde kahvenin etkisiyle kendilerini enerjik hissetse de son günlere doğru bitkin ve yorgun hissettiklerini dile getirdi. Deneyin bitmesine doğru, her iki gruptan katılımcıların fiziksel ve bilişsel performansları arasında bir fark görülmedi.

Kafeinli kahve tüketen katılımcılar, zihinsel olarak daha iyi performans gösterseler de tıpkı kafeinsiz kahve tüketenlerin yaptığı gibi daha ilk günden kendilerini uykusuz hissettiklerini dile getirdi. Bu da kahvenin sadece kısa bir süreliğine etki gösterdiğini, fiziksel bir enerji artışına yol açmadığını gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, insanların uyku ihtiyacını gidermek için kahve tüketmemesi gerektiğini, sağlıklı bir uyku düzenin her zaman daha iyi olacağını belirtiyor. Uyku bozukluğunun kilo alma ve yüksek stres gibi bazı sağlık sorunlarına yol açacağını belirten araştırmacılar, yetişkin insanların her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanması gerektiğini vurguluyor.