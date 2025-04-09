Erken aşama teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımlarla tanınan girişim sermayesi fonu e2vc, 10 Nisan günü önde gelen isimlerin yer alacağı e2Day Summit isimli bir zirve gerçekleştirecek.

Türkiye başta olmak üzere Doğu Avrupa, Baltık bölgesinden erken aşama teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımlarla tanınan girişim sermayesi fonu e2vc, ilk kez bir zirve düzenlemeyi planlıyordu. Şimdi ise "e2Day Summit" isimli zirvenin detayları açıklandı.

Ekosistemi bir araya getirecek e2Day Summit, 10 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul’da bulunan Ritz Carlton’da düzenlenecek. Zirvenin, e2vc’nin yıllık genel kurulunun ardından gerçekleştirileceğini belirtelim.

Girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri ağırlanacak

e2Day Summit etkinliği, girişimcilik ekosisteminin en önde gelen isimlerini ağırlayacak. Katılımcılar arasında e2vc portföyündeki unicorn’lardan Insider’ın kurucusu Hande Çilingir ve Carbon Health’ten Eren Bali gibi önemli isimler var. Etkinliğe toplamda 1000 kişinin katılacağı da aktarılmış.

Bunların yanı sıra Türkiye oyun ekosistemine yön veren Tripledot’un kurucusu Akın Babayiğit, Peak ve Spyke Games’in kurucularından Rina Onur Şirinoğlu da sahneye çıkacak. Microsoft’a satılan Citus Data’nın ve Ubicloud’un kurucusu Özgün Erdoğan, Databricks ve Goodnotes gibi şirketlerin yatırımcısı Race Capital’dan Edith Young, GoCardless ve Cobee yatırımları bulunan Notion Capital’dan Kamil Mieczakowski gibi isimler de katılımcılar arasında.

Etkinlikte yapay zekâ alanındaki gelişmeler, Türkiye’nin mobil oyun sektöründeki başarıları, son dönemde hızlanan bölgesel girişimcilik ekosistemi gibi konular derinlemesine tartışılacak. Katılımcı girişimlerin bugüne kadar 3 milyar dolardan fazla yatırım çektiği, yıllık 1 milyar dolar ihracat geliri yarattığı ve toplamda 3 binden kişiyi istihdam ettiği de gelen bilgiler arasında.