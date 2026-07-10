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Citroen Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi

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Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı düşünenler için Citroen'in kampanyaları dikkat çekiyor. C3'ten C5 Aircross'a kadar birçok modelde sunulan fiyat avantajlarını ve finansman fırsatlarını sizler için bir araya getirdik.

Citroen Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Sıfır otomobil pazarındaki rekabet devam ederken markalar da yeni müşteriler kazanmak için kampanyalarını güncellemeyi sürdürüyor. Citroen, Temmuz 2026 döneminde çeşitli modellerinde sunduğu fiyat avantajları ve finansman destekleriyle yeni araç sahibi olmak isteyen tüketicilere farklı seçenekler sunuyor.

Bu içerikte Citroen'in Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat listesini bir araya getiriyoruz. Eğer C3, C3 Aircross, C4, C4 X veya C5 Aircross gibi modellerden birini satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu kampanyaları ve fiyat avantajlarını aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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İçerikten Görseller

Citroen Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Citroen C3 Aircross
Citroen C3 Aircross

Citroen Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Citroen C3 Aircross

Citroën Yeni C5 Aircross Hybrid 145

Citroën'in hibrit SUV modeli Yeni C5 Aircross Hybrid 145'in fiyatında önemli bir indirim yapıldı. Daha önce 2 milyon 650 bin TL olarak açıklanan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 375 bin TL'ye geriledi. Böylece araçta 275 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.

Citroën Elektrikli e-C4 X

Markanın tamamen elektrikli fastback modeli e-C4 X de fiyatı düşen araçlar arasında yer aldı. Daha önce 2 milyon 255 bin TL'den satışta olan model, yeni fiyat listesinde 2 milyon 100 bin TL'ye geriledi. Bu değişimle birlikte e-C4 X'te 155 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

Citroën C3 Aircross Hybrid 145

Citroen C3 Aircross

Citroën C3 Aircross Hybrid 145'in fiyatında ise sınırlı bir artış yaşandı. Daha önce 2 milyon 155 bin TL olan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 160 bin TL'ye yükseldi. Böylece araçta 5 bin TL'lik zam uygulanmış oldu.

Citroën Elektrikli e-C3

Citroën'in şehir odaklı elektrikli modeli e-C3'ün fiyatı da aşağı yönlü güncellendi. Modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 565 bin TL'den 1 milyon 440 bin TL'ye gerilerken, toplamda 125 bin TL'lik indirim yapıldı. Bu güncellemeyle birlikte e-C3, markanın en erişilebilir elektrikli modellerinden biri olmayı sürdürdü.

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Araba Citroen

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