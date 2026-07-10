Toyota Corolla E110, sağlamlığıyla öne çıkan bir model olmasına rağmen Türkiye'de beklenen ilgiyi göremedi. Peki Japon markanın bu nesli neden rakipleri kadar popüler olamadı, gelin birlikte bakalım.

Toyota Corolla denildiğinde akla genellikle sorunsuzluk, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım geliyor. Ancak markanın 1997-2002 yılları arasında satışta kalan E110 kasa kodlu Corolla modeli, bugün ikinci elde belirli bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilse de döneminde beklenen satış başarısını yakalayamadı.

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Bunun arkasında yalnızca tek bir neden bulunmuyor. Tasarım tercihleri, rakiplerin sunduğu yenilikler, motor seçenekleri ve dönemin otomobil trendleri gibi birçok faktör E110'un kaderini etkiledi.

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'Efsane kasanın' ardından gelen model olması beklentileri yükseltti.

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Corolla E110'un işini zorlaştıran faktörlerden ilki selefi olan E100 kasanın yarattığı güçlü algıydı. Türkiye'de "efsane kasa" olarak anılan E100, sağlamlığı, konforu ve dönemi için başarılı tasarımıyla geniş bir kullanıcı kitlesi edinmişti. Bu nedenle E110 piyasaya çıktığında birçok kişi Toyota'nın çıtayı daha da yukarı taşımasını bekliyordu. Ancak E110, radikal yenilikler sunmak yerine daha muhafazakâr bir yaklaşım benimsedi. Toyota'nın güvenilirlikten ödün vermeyen anlayışı devam etse de tasarım ve karakter anlamında kullanıcıların beklediği büyük sıçrama gerçekleşmedi.

Tasarımı rakiplerinin de gerisinde kaldı.

Corolla E110'un en çok eleştirilen yönlerinden biri tasarımıydı. Toyota bu nesilde güvenli ve risksiz bir çizgi tercih etti. Ancak aynı dönemde Volkswagen Golf, Opel Astra ve Honda Civic gibi modeller daha modern ve dikkat çekici görünümleriyle öne çıkıyordu.

Corolla E110'un özellikle ilk yıllarda satışa sunulan versiyonları tasarım konusunda yoğun eleştiriler aldı. Bir önceki nesil E100'ün daha karakterli ve oturaklı görünümüne alışan kullanıcılar, E110'un yuvarlak hatlara sahip ön yüzünü fazla sade ve kimliksiz buluyordu. Özellikle ön far tasarımı ve dar ızgara yapısı, dönemin birçok otomobil tutkununun beklentilerini karşılamamıştı.

Toyota da bu eleştirilerin farkındaydı.

Bu nedenle model, makyaj operasyonundan geçirildi ve ön bölümde önemli değişiklikler yapıldı. Yenilenen far tasarımı, tampon ve ızgara detayları sayesinde araç daha modern ve daha dinamik bir görünüme kavuştu.

Tasarım gibi performans konusunda da rakiplerinden gerideydi.

Toyota'nın önceliği her zaman dayanıklılık ve düşük işletme maliyeti oldu. E110 da bu anlayışla geliştirildi. Ancak dönemin bazı rakipleri daha güçlü motor seçenekleri ve daha sportif sürüş karakterleri sunuyordu. Corolla E110 günlük kullanım için yeterli performansa sahip olsa da sürüş keyfi arayan kullanıcılar açısından heyecan verici bir seçenek olarak görülmedi.

İlginç şekilde E110'un en güçlü tarafı olan dayanıklılık, satış döneminde yeterince öne çıkmadı.

Aradan geçen yıllarda bu modelin yüksek kilometrelere sorunsuz ulaşabildiği görüldü ve ikinci el piyasasında sadık bir kullanıcı kitlesi oluştu. Yani E110, yeni otomobil olarak satıştayken hak ettiği ilgiyi göremese de yıllar içinde güvenilirliği sayesinde değer kazanan modellerden biri oldu.