Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için Hyundai'nin güncel kampanyaları dikkat çekiyor. i20'den Tucson'a kadar birçok modelde sunulan fiyat avantajlarını ve finansman fırsatlarını sizler için bir araya getirdik.

Türkiye otomobil pazarının en güçlü oyuncularından biri olan Hyundai, Temmuz 2026 döneminde de çeşitli modellerinde kampanyalar sunmaya devam ediyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt modellerden geniş ailelere hitap eden SUV seçeneklerine kadar uzanan ürün gamıyla marka, farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifler sunuyor.

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Bu içerikte Hyundai'nin Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat listesini bir araya getiriyoruz. Eğer i10, i20, Bayon, Kona, Tucson veya Santa Fe gibi modellerden birini satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu güncel fırsatları ve fiyat avantajlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

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Hyundai Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Hyundai i20

Hyundai'nin B segmentindeki popüler modeli i20'nin fiyatında sınırlı bir güncelleme yapıldı. Daha önce 1 milyon 487 bin TL olan model, yeni fiyat listesinde 1 milyon 470 bin TL'ye geriledi. Böylece i20'de 17 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

Hyundai i30

Hyundai i30'un fiyatında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Model, önceki dönemde olduğu gibi 1 milyon 944 bin TL'lik başlangıç fiyatını korudu.

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Hyundai BAYON

Markanın kompakt crossover modeli BAYON'un fiyatı da aşağı yönlü güncellendi. Daha önce 1 milyon 587 bin TL'den satışta olan araç, yeni listede 1 milyon 560 bin TL'ye geriledi. Böylece BAYON'da 27 bin TL'lik indirim uygulanmış oldu.

Hyundai KONA

Hyundai KONA'nın fiyatında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Model, 2 milyon 340 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla satışına devam ediyor.

Hyundai TUCSON

Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinden TUCSON'un fiyatı da güncellendi. Daha önce 2 milyon 351 bin TL olan model, yeni listede 2 milyon 299 bin TL'ye geriledi. Böylece araçta 52 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

Hyundai INSTER

Markanın elektrikli şehir otomobili INSTER'ın fiyatında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 550 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye inerken, toplamda 100 bin TL'lik indirim uygulandı.

Hyundai KONA Elektrik

Tam elektrikli KONA Elektrik'in fiyatı da aşağı çekildi. Daha önce 2 milyon 375 bin TL olan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 280 bin TL'ye geriledi. Böylece araçta 95 bin TL'lik fiyat avantajı oluştu.

Hyundai IONIQ 5

Listenin en dikkat çekici indirimlerinden biri IONIQ 5'te gerçekleşti. Modelin fiyatı 3 milyon 150 bin TL'den 2 milyon 484 bin 602 TL'ye düşerken, toplam indirim tutarı yaklaşık 665 bin TL oldu.

Hyundai IONIQ 5 N

Performans odaklı elektrikli model IONIQ 5 N'in fiyatı da geriledi. Daha önce 6 milyon 205 bin TL olarak açıklanan model, yeni listede 5 milyon 800 bin TL'ye düştü. Böylece araçta 405 bin TL'lik indirim yapıldı.

Hyundai IONIQ 6

Elektrikli sedan IONIQ 6'nın fiyatında da aşağı yönlü güncelleme gerçekleşti. Modelin fiyatı 2 milyon 484 bin TL'den 2 milyon 374 bin TL'ye gerileyerek 110 bin TL'lik indirim aldı.

Hyundai IONIQ 9

Hyundai'nin büyük elektrikli SUV modeli IONIQ 9'un fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Model, 5 milyon 810 bin TL'lik başlangıç fiyatını korudu.

Hyundai TUCSON Hibrit

TUCSON Hibrit de fiyatı değişmeyen modeller arasında yer aldı. Araç, 3 milyon 720 bin TL'den satışına devam ediyor.

Hyundai SANTA FE Hibrit

Markanın amiral gemisi SUV modellerinden SANTA FE Hibrit'in fiyatı da sabit kaldı. Model, 5 milyon 950 bin TL'lik başlangıç fiyatını korudu.

Hyundai STARIA Hibrit

Hyundai'nin geniş iç hacmiyle öne çıkan STARIA Hibrit modeli de fiyat indirimi alan araçlar arasında yer aldı. Daha önce 2 milyon 721 bin TL olan model, yeni fiyat listesinde 2 milyon 590 bin TL'ye geriledi. Böylece STARIA Hibrit'te 131 bin TL'lik indirim uygulanmış oldu.