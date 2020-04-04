Bu yıl koronavirüs engeline takılan ve iptal edilen E3 etkinliğinin 2021 yılında hangi tarihlerde gerçekleştirileceği açıklandı. Etkinlik, gelecek yıl 15 Haziran - 17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında pek çok etkinlik ya süresiz olarak ertelendi ya da tamamen iptal edildi. Bu durum, teknoloji fuarlarından futbol liglerine pek çok farklı organizasyonu etkiledi.

Salgından etkilenen organizasyonlardan olan E3 Fuarı’nın da bu yıl gerçekleştirilmeyeceği açıklanmıştı. Organizasyonun gelecek yılki takvimi açıklandı. Organizasyon, her zamanki gibi Haziran ortasında gerçekleştirilecek.

E3 2021, 15-17 Haziran 2021’de

Bundan bir ay önce yapılan açıklamada The Entertainment Software Association, E3 2020 etkinliğinin bu yıl yapılmayacağını duyurmuştu. ESA, gelecek yılın etkinliği için tarih verdi ve etkinliğin 15-17 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

ESA, gelecek yıl yapılacak olan etkinliğin “Yeniden hayal edileceğini” söylüyor. ESA ve E3 Fuarı bu yıl yapılamayan etkinlikte de sarsıcı değişiklikler yapmayı planlıyordu. Etkinliğin son yıllarda sektörle "ne kadar ilgili" olduğunun sorgulandığını göz önüne aldığımızda bu karar oldukça mantıklı görünüyor.

E3, 2021’de yenilenebilir

Bu yılki etkinlik iptal edilmeden önce, Sony üst üste ikinci defa etkinliğe katılmamayı düşündüğünü açıklamıştı. Perakende ve üretim ortağı iam8bit etkinlikten ayrılırken sektörün duayenlerinden Geoff Keighley ise bu yıl E3 Coliseum etkinliğini yapmayacağını açıklamıştı.

2020 yılında yapılacak etkinliğin iptali açıklandığında, E3 yönetimi sektör duyurularının ve haberlerinin Haziran 2020’de açıklanacağı bir çevrimiçi deneyim için opsiyonlarını değerlendirdiğini açıklamıştı. Daha sonra bu konuda bir açıklama gelmedi.

Hali hazırda E3’ten canlı yayınlar yapan Nintendo ise yıl ilerledikçe hayranlarıyla daha fazla şey paylaşmak ve etkileşime girmek için çeşitli yolları değerlendirdiğini açıklamıştı. Microsoft ve Ubisoft ise kendi özel etkinliklerini planlamayı tercih edeceklerini belirtmişti.

Öte yandan IGN, bu yaz “Summer of Gaming” isimli bir etkinlik yapmayı planlıyor. Bu etkinlikte firmanın iletişim partnerliği yaptığı Square Enix, Sega, 2K, Amazon, Google, Devolver Digital ve THQ Nordic gibi firmalar da yer alacak. Bu etkinliğin, takvimde ve sektörde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.