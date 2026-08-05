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Electronic Arts'ın 55 Milyar Dolarlık Satışı Tamamlandı: 36 Yıl Sonra Özel Şirket Oldu

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Electronic Arts, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners ortaklığından oluşan konsorsiyuma 55 milyar dolara resmen satıldı.

Electronic Arts'ın 55 Milyar Dolarlık Satışı Tamamlandı: 36 Yıl Sonra Özel Şirket Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun dünyasının en köklü devlerinden biri olan Electronic Arts (EA) için tarihi bir dönem noktalandı. Ağustos Salı günü itibarıyla beklenen resmi adımlar atıldı ve şirketin 55 milyar dolarlık devasa satış işlemi resmen tamamlandı.

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Bu gelişmeyle birlikte EA, borsaya açık bir şirket olmaktan çıkarak 1990 yılından bu yana ilk kez özel şirket statüsüne geçiş yaptı. Şirket, artık Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners gruplarının kontrolü altında olacak.

İçerikten Görseller

Electronic Arts'ın 55 Milyar Dolarlık Satışı Tamamlandı: 36 Yıl Sonra Özel Şirket Oldu
ea

EA’da nasıl bir dönem başlıyor?

ea

EA yönetiminin yaptığı açıklamalara göre bu devir teslim işlemi, oyun sektörünün gelecekteki yatırım dengelerini baştan aşağı değiştirebilecek ölçekte bir finansal hareketlilik sunuyor. Finansal boyutları incelendiğinde bu işlem, 55 milyar dolarlık değeriyle en büyük kaldıraçlı satın alım olarak da kayıtlara geçti.

Satın almanın finansman yapısı, geleneksel hisse veya doğrudan nakit satın alımlarından oldukça farklı bir yöntemle kurgulandı. Kaldıraçlı satın alma modelinde alıcı, devir işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla yüksek miktarda borç finansmanı kullanıyor. Bu doğrultuda tamamlanan anlaşmayla birlikte, devralınan EA şirketinin bilançosuna ve genel borç hanesine tam 20 milyar dolarlık yeni bir borç yükü eklenmiş oldu.

EA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Andrew Wilson yaptığı basın açıklamasında, bu anın EA'i dünyanın öncü etkileşimli eğlence şirketlerinden biri yapan ekibin yaratıcılığını ve tutkusunu simgelediğini ifade etti. Wilson, vizyonlarını paylaşan güçlü ortaklarla yeni döneme güçlü bir konumda girdiklerini, yüz milyonlarca oyuncu ve hayran için cesur yatırımlar yapıp inovasyonu hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.

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