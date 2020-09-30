Oyun fiyatlarının her geçen gün biraz daha artmasına dayanamayan oyun yayıncısı Easter GamersTV, tepkisini iki saniyelik kısa ve öz bir video ile dile getirdi. Ünlü yayıncının videosu kısa sürede viral oldu.

Döviz kurunun yükselmesi, oyun geliştiricilerinin yeni nesil konsollar ile birlikte oyun fiyatlarını artırmaya karar vermesi ve bazı şirketlerin Türkiye için yerel fiyatlandırma yapmaktan kaçınması nedeniyle günümüzde bazı oyunların fiyatları 700 TL’leri bulmuş, hatta aşmış durumda.

Oyun oynamanın her geçen gün biraz daha keyifli bir hobiden pahalı bir lükse dönüşmeye başlaması, hem oyuncular hem de oyun yayıncıları tarafından sık sık dile getiriliyor olsa da şu ana kadar ortaya konan tepkilerin somut bir netice elde edebildiğini söylemek mümkün değil.

Easter GamersTv adlı YouTube kanalında 1 milyondan fazla abonesi bulunan oyun yayıncısı Mete Özbey de oyun fiyatlarının günden güne artmasından şikayetçi olanlardan ve Özbey, YouTube kanalında dün paylaşmış olduğu video ile bu duruma tepkisini kısa ve öz bir şekilde ortaya koydu.

Oyun fiyatlarının artışıyla ilgili olarak “700 Liraya Oyun Olur mu?” başlıklı 2 saniyelik bir video yayınlayan Özbey, kısa sürede viral olan videosuyla aslında tüm oyuncuların ortak fikrini dile getirdi desek yeridir.

Easter GamersTV'nin viral olan 'oyun fiyatları' tepkisi

Bildiğiniz üzere kasım ayı itibarıyla hem Microsoft hem de Sony, yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve PlayStation 5’i oyunseverlerle buluşturacak. Yeni nesil konsollar için çeşitli projeler üzerinde çalışan oyun stüdyoları ise uzun yıllardır devam eden ‘60 dolar’ fiyat politikasının daha fazla sürdürülemeyeceğini belirterek yeni nesil konsollarla birlikte oyun fiyatlarını 70 dolara çıkarmışlardı.