Geçmişten Günümüze Porsche'nin Efsaneleşmiş Kasaları

Hayalimizdeki araba sorulduğu zaman hepimizin aklına Porsche kasaları ve o efsane kasaların altındaki güçlü modeller gelir. En iyisini seçmek asla kolay olmasa da en iyilerden oluşan bir liste yapmak mümkün. İşte geçmişten bugüne Porsche markasının efsane kasaları ve bu modellerin önce çıkan özellikleri.

Yüz yıldan uzun bir geçmişe sahip olan otomobil dünyasında bazı efsane araçlar vardır. Bu araçlar bazen markayı, bazen de markadan bağımsız olarak modeli bir efsane haline getirir. Neredeyse her modeli ile otomobilseverlerin gönlünü kazanan Porsche ise efsane bir markadır. Bugün soru sorduğunuz çok büyük bir kesim hayalindeki arabanın bir Porsche olduğunu söyleyecek ve harika bir modelden bahsedecektir.

Otomobil tutkunları haklı. İlk modellerini 1948 yılında çıkaran Porsche markası, gerçekten de güçlü araçlar yapıyor. Üstelik yalnızca motor gücünden bahsetmiyoruz, Porsche kasaları da en az aracın teknik detayları kadar öne çıkan tasarımlara sahipler. En iyisini seçmek mümkün olmasa da en iyilerden bahsetmek mümkün. İşte geçmişten günümüze bir efsaneye dönüşen Porsche kasaları ve öne çıkan özellikleri.

Bir efsane haline gelmiş Porsche arabaları:

Porsche 356

Porsche 911 2.7 Carrera RS

Porsche 930 Turbo

Porsche 959

Porsche 911 GT1

Porsche Carrera GT

Porsche 918 Spyder

Porsche Taycan

Gerçek bir ikon: Porsche 356

Janis Joplin ve Steve McQueen gibi ünlü isimler sayesinde ikonik hale gelen Porsche 356 modeli, Porsche markası tarafından 1948 yılında üretilen ilk araçtır. Motoru arkada olan bu arkadan çekişli iki kişilik otomobil, küçük olmasına rağmen oldukça güvenilir ve sağlamdı. Yıllar içinde yapılan değişiklikler sonucu bu araç, Ferrari’de ya da Jaguar’da görmediğimiz özelliklerle donatıldı.

Avrupa Şampiyonu bir model: Porsche 911 2.7 Carrera RS

Porsche 911 serisinin şüphesiz gerçek anlamda efsane dönüşmüş bir modeli olan Porsche 911 2.7 Carrera RS, 1972 ve 1974 yılları arasında üretildi. O kadar hafif ve o kadar güçlü bir modeldi ki sonunda Avrupa Şampiyonu unvanı almasını sağlayacak bir dizi yarış boyunca harika bir performans sergiledi. 2.7 litrelik motorunda ekstra soğutma sistemleri kullanılmadığı için sıcak iklimler için pek uygun değildi ancak adını efsaneler arasına yazdırmayı başardı.

İlk turboşarjlı otomobil: Porsche 930 Turbo

Porsche markasının 1970’li yıllara damga vurduğu diğer bir model de Porsche 930 Turbo modelidir. Bu modelin önemi ise ilk turboşarjlı otomobil olmasıdır. Widowmaker olarak da anılan Porsche 930 Turbo, turbo gecikmesinde ustaydı ama kararsız bir güç dağılımı vardır. Sürücü, kendini bir hız trenine binmiş gibi hissediyordu. Ancak altında Porsche 930 Turbo olan usta bir sürücü için yaşanan deneyim, tam anlamıyla paha biçilemezdi.

Çöl yarışlarının ustası: Porsche 959

1980’li yılların ikinci yarısında üretilen Porsche 959 modelini efsane haline getiren, 1986 yılında Paris-Dakar Rallisi’nde kazanmış olduğu zaferdir. Çift turboşarjlı motoru 2.8 litrelikti. Sıkı durun, bu küçük araba dört çekerdi. 3 dereceli ayarlanabilir hidropnömatik süspansiyon sistemi de eklenince Porsche 959, çöl yarışlarının aranan ismi haline geldi. Alüminyum alaşıma sahip gövdesi hafif, kasa tasarımı sürtünmeyi yok edecek kadar nadirdi. Efsane olmasın da ne olsun?

Le Mans yarışları için özel olarak tasarlandı: Porsche 911 GT1

Dünyanın en ünlü yarışlarından olan ve tam 24 saat süren Le Mans yarışları için 1996 yılında tasarlanan Porsche 911 GT1 için Porsche 911’in sokak versiyonu da deniyor. 911’in ön tasarımı ile 962’nin arka tasarımının birleştirilmesi ve 3.2 litrelik motor eklenmesi ile ortaya çıkan Porsche 911 GT1, güçlü olduğu kadar kullanımı da keyifli bir modeldi. Hafif motor ayarı, pratik vites değişimleri, geliştirilen yükseklik, yumuşak süspansiyon ve havasına hava katan farlara sahipti.

Gerçek bir canavar: Porsche Carrera GT

2004 - 2006 yılları arasında üretilen Porsche Carrera GT’nin karbon kaplama kasasının altında 5.7 litrelik V10 motor bulunuyordu. 612 beygir gücü ve 590 Nm tork gücü ile gerçek anlamda pistin tozu attıran model, aynı zamanda kullanışlı bir yol arabasıydı. O dönem rakipleri olan Lamborghini Murcielago, Mercedes-Benz SLR McLaren, Ford GT, Chevrolet Corvette ZR1 bile Porsche Carrera GT boy ölçüşemiyordu. Şaşırtıcıdır, o dönemki fiyatı rakiplerinin bazen üçte biri fiyatına düşebiliyordu.

Hibrit teknolojisi geleceğe göz kırpıyor: Porsche 918 Spyder

Porsche’nin hibrit teknolojisi ile öne çıkan Porsche 918 Spyder modeli, 243 beygir güç üreten iki elektrikli motora ve 580 beygir güç üreten bir buji ateşlemeli motora sahipti. 2011 yılında yapılan 80. Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan model, markanın geleceğe göz kırpması olarak değerlendirildi. 4.6 litrelik V8 motoru, LMP2 RS Spyder modelinin biraz elden geçirilmiş versiyonudur. 7 saniyeden kısa sürede saatte 150 km hıza ulaşan bu motorun yalnızca 135 kilogram olması araca hafiflik kazandırıyor ancak yol tutuşundan hiçbir şey kaybettirmiyordu.

Yaşadığımız yüzyılın ihtiyaçlarına göre tasarlandı: Porsche Taycan

İlk kez 2015 yılında yapılan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Porsche Taycan, o dönem otomobil dünyası için devrim niteliğinde bir adımdı. 2019 yılında üretilmeye başladığı zaman bu bataryalı elektrikli otomobilin gerçek olduğuna inanmakta zorlananlar oldu. Batarya kapasitesi ve 50 kW hızlı şarj özelliği tartışmalara konu olsa bile bu yüzyılın ihtiyaçlarına göre tasarlandığı kesin. Elbette, bazı otomobilseveler elektrikli bir Porsche kullanmak istemediklerini sert bir şekilde dile getirmeye devam ediyorlar.

Geçmişten günümüze bir efsane haline gelen Porsche kasaları listesi hazırladık ve modellerin öne çıkan özelliklerini anlattık. Maalesef tüm kasaları tek bir listede anlatmak mümkün olmadı. Sizin için efsane kasalar hangileri? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.