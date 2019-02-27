,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB arasında imzalanan protokolden sonra 81 ile 81 lise TOBB’a geçmiş oldu. TOBB, üniversitelerin de desteğini alarak bu okullarda atölyeler kuracak, burs verecek ve müfredatı, sektörün taleplerine göre şekillendirecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin TOBB’a devredilmesini içeren bir protokol imzaladı. Bu protokole göre ilk aşamada her ilden bir meslek lisesi TOBB’a devredilecek. TOBB’a devredilen okullardaki müfredatı, özel sektörün talepleri belirleyecek. Bu okullarda atölyeler kurulacak, başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu pilot projeyle geliştireceğimiz kamu-özel sektör ortak yönetim modelini, daha sonra tüm mesleki eğitim sistemine yaygınlaştıracağız” açıklamasını yaptı.

Protokol töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yer aldı. Selçuk, “Ekonomide orta gelir tuzağından söz ediliyorsa, bu aslında orta eğitim tuzağıdır. Yani ‘eğitiminiz iyileşirse ekonominiz iyileşecektir’ mesajı bize verilir. Bu bağlamda böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Tabii ki iş dünyasından da beklentilerimiz var. Bu protokol çerçevesinde gereken desteği vermek için taahhüt altına girdiler. Çünkü artık mazeretimiz kalmadı. Bazı sorunlar, bazı beklentiler vardı. Hepsi oldu. Almanya’da mesleki teknik okulların yüzde 80’i özel sektörün desteklediği okullardır. Bizde bu oran yüzde 4 civarında. Ben tüm bu çalışmaların bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da atılan imzaların hem eğitim sistemi hem de iş dünyası için tarihi bir gün olduğunu ve yıllardır dillendirilmesine rağmen atılmayan bir adımın atıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu açıklamalarına, “Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz. Bu vizyoner adımın atılmasını, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk sağladı. Milli Eğitim Bakanımızın cesur ve kararlı politikası sayesinde Türkiye’de bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. 81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alınıyor. Odalarımız ve borsalarımız vasıtasıyla buralardaki mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle hazırlayacağız. Bu okullardaki öğretmenlere, hizmet içi eğitimi ve iş başı eğitim vererek, onları da geliştireceğiz. Buralardan mezun meslek liseliler iş hayatına hazır yetişecekler. Söz konusu gençler, ara elman değil, aranılan eleman olacak.” dedi.

Yeni sistemin getirileri ise şunlar olacak:

TOBB, Oda ve Borsalar, okullarda “AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri” kuracak.

Başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

Öğrencilere, TOBB üyesi oda ve borsalara kayıtlı iş yerlerinde staj ve iş imkanı sağlanacak.

Okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilecek.

MEB teşkiları ve TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturacak.

PYK, yerelde sanayi ve insan kaynağı ihtiyaçlarını gözeterek okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacak. Müfredatın odağında özel sektörün talepleri yer alacak. MEB, TOBB ve TOBB ETÜ’nün oluşturduğu Proje Danışma Kurulu (PDK), PYK kararlarının uygulanmasını ve genel koordinasyonunu sağlayacak.