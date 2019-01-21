Bakan: Önümüzdeki Yıl Ders Sayısı Yarı Yarıya Azalabilir

Bakanlık görevine geldiğinden beri radikal açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim ve öğretim yılında ders sayılarıyla ilgili farklı bir uygulama olacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, göreve geldiğinden beri oldukça radikal değişimlerle karşımıza çıkıyor. Bakan olarak atandığı ilk günden itibaren eğitimde köklü değişimlerin sinyalini veren Selçuk, yeni dönemde ders sayısını yarı yarıya azaltmanın planlarını yapıyor. Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı Başkent Kulisi isimli programda önemli açıklamalara imza attı. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanların sadece %8'inin kendi alanında çalıştığını belirten Selçuk, yeni dönemde derslerin sektörden beklentilere karşılık verecek şekilde değişeceğini bildirdi. İşte Prof. Dr. Ziya Selçuk'un açıklamaları: ASELSAN, TAİ ve turizm sektöründeki gibi birçok kurumla yapılan işbirlikleri ile iş garantili yüzlerce lise açılacak. Bu liselerdeki çocuklarımız sektörün onlardan beklediği becerileri kazanacak. Türkiye ve dünyadaki iktisadi hayat dikkate alınacak. Bu liseler sabit bir müfredatta olmayacak. Örneğin bilişim sektöründe her yıl büyük değişimler oluyor. Buna göre müfredatlar da güncellenecek.

Birkaç aydır değişik taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir.

İyi bir eğitim bakanı sadece bugün için değil, gelecek için de çalışır. Her ay yeni, somut büyük bir projeyi açıklayacağız. Mart, nisan, mayıs... Öğrenci ve velilerimizi bir sürprizle karşı karşıya bırakmayacağız. Kazanılmış hakları koruyacağız. Müfredatın değişmesi kendi başına çok etkili değil.

Örneğin elinizde çok iyi bir metin olan Hamlet olabilir. Peki, bunu oynayacak kişiler kimler? İşte müfredat da böyle bir şey. Türkiye’de ilk defa müfredat değişmeden önce öğretmen eğitimlerini tamamlayacağız. Ardından diğer altyapı hazırlıkları, ders kitapları gibi çalışmalar gelecek. İLGİLİ HABER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Ebeveyn Benim İsimli Kitabı Satışa Çıktı İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

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