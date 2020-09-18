Ehliyetlerle Kimlik Kartları 21 Eylül'de Birleştirilebilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül itibarıyla başlayacak ehliyetler ile kimlik kartlarının birleştirilmesi projesinin lansmanında konuştu. Kimlik kartlarındaki çiplerde 5 alan bulunduğunu söyleyen Soylu, bunların dördünü kullanmak istediklerini ifade etti.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, çipli kimlik kartlarıyla ehliyetlerin birleşeceğinden bahsetmiştik. Bu sayede vatandaşlar, tek bir kart ile hem ehliyet hem de kimlik kartı gerektiren işlerini yürütebileceklerdi. Bugün, bu proje için bir lansman etkinliği gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklamaların yapıldığı lansman, projeyi biraz daha detaylandırıyor.

Soylu, bu projedeki esas amaçlarının teknolojiden faydalanarak vatandaşın işini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti. Yeni kimlik kartlarının arkasında bulunan çipte 5 farklı alan bulunduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, bu alanların dördünün kullanılmak istendiğini sözlerine ekledi. Üstelik pazartesi günü itibarıyla dileyen vatandaşlar, Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alarak herhangi bir ödeme yapmadan kimlik kartları ile ehliyetlerini birleştirebilecekler.

Soylu'nun açıklamalarına göre 21 Eylül itibarıyla kimlik kartları, çok daha işlevsel olacak. Kendi kimlik kartı üzerinden de örnek veren bakan, kimlik kartının içinde sürücü belgesi, iki adet silah taşıma ruhsatı, banka kredi kartı, TBMM kartı ve THY'nin kartı olduğunu vurguladı. Bu sayede tek bir kartın hangi işlevlerle kullanılabildiği de anlaşılmış oluyor.

Kimlik kartı içine yerleştirilen sürücü belgeleri süreli olacak

Bakanın açıklamalarına göre vatandaşlar, kimlik kartlarına yüklettikleri sürücü belgelerini sonsuza dek kullanamayacaklar. Tıpkı eski kartların yenilendiği gibi bir uygulamanın yeni sistemde de mevcut olacağını ifade eden Soylu, süresi dolan sürücü belgelerinin kimlik kartlarından otomatik olarak silineceğini söyledi.

Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalara göre milyonlarca vatandaş, her yıl nüfus ve vatandaşlıkla ilgili işlemler yaptırıyorlar. İşte yeni sistem de bu işlemlerin daha kolay bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. Yeni sistemin vatandaşın memnuniyetini sağlamak için yapılan bir devrim olduğunu söyleyen Soylu, projede emeği geçen herkese de teşekkür etti.