Oyunculara ve profesyonellere yönelik bilgisayarların en kritik parçalarından olan ekran kartı, başta dolar kuru ve çip sorunları gibi sebepler yüzünden yıllar içinde oldukça pahalı bir parça haline geldi. Söz konusu fiyat artışını görebilmek adına geçmişteki ve günümüzdeki ekran kartı fiyatlarını karşılaştırıyoruz.

Günümüzde profesyonel kurgu/çizim veya oyun odaklı bir bilgisayar toplamak istediğinizde en çok paranın çoğunlukla ekran kartına gittiğini görürsünüz. Bunun sebebi de temelde bu donanımların grafik verilerini işliyor olmasıdır. Bu da basit mantıkla ekran kartınız ne kadar iyiyse grafik verisi de o kadar iyi işlenecek, dolayısıyla da oyun, çizim veya kurgu deneyiminiz de o kadar iyi olacak demektir.

Bu sebeple her alanda olduğu gibi ne kadar model yükseltmek isterseniz kesenin ağzını da o kadar açmanız gerekir. Günümüzde çip sorunlarının fiyatları artırmasının yanında dolar kuru, bu gibi donanımların ülkemizdeki fiyatını oldukça fazla etkiliyor ve kesenin ağzını açmak normale göre çok daha zor bir hale geliyor. Günümüzde doların 13 TL'yi gördüğünü de hesaba katarsak “Araba mı alsam yoksa ekran kartı mı?” düşüncelerine girmeyi artık normal karşılayabiliriz. Peki bu durum eskiden de böyle miydi? Gelin birlikte bakalım.

Ekran kartı fiyatları neden arttı?

Konunun başında elbette diğer alanlarda da olduğu gibi erişilen teknolojinin gelişmiş olması ve arzın talebe yetişememesi geliyor. Bunu, Türkiye'yle sınırlı bir durum olmadığından bir nebze de olsa ekonomiden bağımsız düşünmemiz gerekir.

Ekonomi ise tahmin edebileceğimiz üzere ekran kartı fiyatlarının artmasında en önemli faktörlerden. Bu donanımlar ülke dışından geldiği için fiyatları da dolar kurundan oldukça fazla etkileniyor. 1 doların karşılığının 13 TL’yi gördüğünü de düşünürsek artık vergileri katmadığımızda bile oldukça yüksek diyebileceğimiz fiyat etiketleri bizleri karşılayacaktır.

Geçmişten günümüze ekran kartı fiyatları:

Teknoloji geliştikçe ekran kartları da daha ağır işleri görebilecek hale geldi ve daha da ilerlemeye devam ediyorlar. Bu bağlamda ufak fiyat artışlarını normal görebiliriz fakat özellikle ülkemiz için konuştuğumuzda yıllar içinde akıl sır erdiremediğimiz fiyat artışları karşımıza çıkıyor. NVIDIA ve AMD ekran kartlarının fiyat değişimlerine gelin birlikte göz atalım.

Geçmişte NVIDIA ekran kartları ve fiyatları:

Yukarıda gördüğünüz fiyatlar 2013 yılının ağustos ayından. En başta görebileceğiniz profesyonellik odaklı NVIDIA Quadro K5000 modelinin kampanya dahilinde 6.817 TL’ye alınabildiğini görüyoruz. Zamanının en ileri oyun odaklı kartlarından olan GTX Titan AMP! Edition ise kampanya dahilinde 3.385 TL’ye alınabiliyormuş.

Elbette herkes zamanın en ileri donanımını kullanacak diye bir kural yok. Ortalama kartlara baktığımızda yine 2013’ün en çok tercih edilen modellerinden olan NVIDIA GTX 700 serisi kartların 800 ile 2000 TL arasında gidip geldiklerini görüyoruz. Diğer ortalama kartları almak istediğinizde de 800 TL’yi üst sınır olarak belirleme imkânınız bile bulunuyordu.

Günümüzde NVIDIA ekran kartları ve fiyatları:

Günümüzde az önce bahsettiğimiz profesyonel odaklı K5000 ekran kartını almak istediğinizde ortalama 15 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu kartların donanımın eski olduğunu ve bu yüzden tercih edilmeden önce iki kere düşünülmesi gerektiğini belirtelim. Bu karşılaştırmayı 2013 ile 2021 yılı arasındaki fiyat artışını görmek için yapıyoruz.

Günümüzde ise Quadro serisi RTX ile güçlendirilmiş durumda. Serinin en güncel üyesi olarak sayabileceğimiz Quadro RTX 8000’in farklı sitelerdeki fiyatlarını yukarıdaki görselde görebilirsiniz.

Ortalama NVIDIA modellerine baktığımızda günümüzde GTX 1000 serisi ününü koruyor. Özellikle 1050 Ti ve 1060 gibi kartlara baktığımızda 2.500 ile 3.000 TL gibi fiyat etiketleri bizleri karşılıyor. 2013 yılında fiyatları aldığımız tarihte doların yaklaşık 1,92 TL olduğunu, günümüzde ise 13 TL’yi gördüğünü hatırlatalım.

Geçmişte AMD ekran kartları ve fiyatları:

NVIDIA modellerine göre fiyat olarak daha ucuz olmasıyla yıllar içinde kendini akıllara kazıyan AMD ekran kartlarına baktığımızda da fiyatların NVIDIA modellerine göre bir nebze daha aşağıda olduğunu görüyoruz. 2013 yılının en çok tutulan serilerinden olan HD 7000 serisinden 7990, kampanya dahilinde 2.908 TL’ye alınabiliyordu. Serinin diğer üyelerini de 2000 TL’nin altında rahatça bulabiliyorduk.

Ortalama modeller için 1000 TL’yi geçmemiz bile gerekmiyordu. Bu tarihte de dolar yaklaşık 2 TL seviyelerindeydi.

Günümüzde AMD ekran kartları ve fiyatları:

Günümüzdeki orta seviye AMD kartlara baktığımızda RX 570 modelinin hala ayakta durduğunu görebiliyoruz. Bu ekran kartı, günümüzde ikinci el de dahil olmak üzere 3.000 TL’den başlıyor ve 6.000 TL seviyelerini görüyor. Diğer ortalama AMD ekran kartı fiyatları da bu şekilde.

Eski model ekran kartları hem yazılım desteği hem de üzerlerinde kullanılan teknolojinin eski olmasından dolayı pek tercih edilmiyor. Bu sebeple güncel parçalara yönelmeye kalktığımızda ise maalesef fiyatlar 6.000 TL'nin de üzerine çıkarak bizleri hayal kırıklığına uğratıyor.

2015 yılında GTA 5 için topladığımız bilgisayar:

2015 yılında çektiğimiz bir videoda GTA 5 için bir bilgisayar toplamış, parça parça fiyatlarını sizlere göstermiş ve en sonunda da sizlerden birine hediye etmiştik. O bilgisayarın parçaları ve 2015 yılında bize toplamda ne kadara mal olduğunu da son olarak ekleyelim.

İşlemci : 8 çekirdekli AMD FX-8350 X8 4.0GHz - 530,78 TL

: 8 çekirdekli AMD FX-8350 X8 4.0GHz - İşlemci soğutucusu : Thermaltake NIC F3 CPU Soğutucusu - 108,37 TL

: Thermaltake NIC F3 CPU Soğutucusu - Anakart : Gigabyte 970A-DS3P ATX Anakart - 227,87 TL

: Gigabyte 970A-DS3P ATX Anakart - RAM : Kingston HyperX Fury Red 8GB 1600MHz DDR3 - 236,21 TL

: Kingston HyperX Fury Red 8GB 1600MHz DDR3 - Ekran Kartı : AMD Radeon R9 280X 3GB 384 Bit - 608,59 TL

: AMD Radeon R9 280X 3GB 384 Bit - SSD : Kingston SSDNow V300 240GB - 294,03 TL

: Kingston SSDNow V300 240GB - Güç Kaynağı : Aerocool Strike-X 600W - 205,84 TL

: Aerocool Strike-X 600W - Kasa : Aerocool GT Advance USB 3.0 Mid-Tower - 126,44 TL

: Aerocool GT Advance USB 3.0 Mid-Tower - Monitör : AOC i2367FM 23" 5ms Full HD IPS LED - 500 TL

: AOC i2367FM 23" 5ms Full HD IPS LED - Klavye & Mouse Set : Logitech MK270 - 66,41 TL

: Logitech MK270 - Optik Yazıcı : Samsung SH-224DB 24X DVD-RW Siyah - 43,62 TL

: Samsung SH-224DB 24X DVD-RW Siyah - Toplam: Kargo dahil 2986,49 TL

Siz de kullandığınız sistemi ve aldığınız tarihte size ne kadara mal olduğunu yorumlarda paylaşabilirsiniz. Buna ek olarak bilgisayar parça fiyatlarının düşüp düşmeyeceği yönündeki tahminlerinizi de yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu fiyatları gördükten sonra "O paraya araba alırım" diyenler 25.000 TL'nin altındaki araba tavsiyelerimize göz atabilirler.