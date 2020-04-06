Android İçin En İyi Ekran Kaydedici Uygulamalar

Android platformunda sayısız ekran kaydedici uygulama var. Ancak bunlardan bazıları ekstra özellikleri ve kolay kullanılmasıyla öne çıkıyor. Biz de kaliteleriyle diğer uygulamalar arasından sıyrılan ekran kaydı alma uygulamalarına bakıyoruz. Dilerseniz APK olarak indirmeniz için linkleri de ekledik.

Mobil cihazlarla ekran kaydı almanın pek çok amacı olabilir. Belki Youtube kanalınıza ekleyeceğiniz bir video hazırlıyorsunuzdur, belki de bir büyüğünüze bir şeyi nasıl yapacağını anlatmak için ekran kaydı almanız gerekmiştir. Artık hemen hemen her yeni Android telefonunda ekran kaydedici desteği bulunsa da harici uygulamalara olan ihtiyaç azalmış değil.

İşte bu yazımızda Android cihaz kullanıcısı okurlarımıza ekran kaydedici olarak kullanabilecekleri en iyi uygulamaları sıralıyoruz. Hepsinin hizmet ettiği amaçlar farklı. Aynı zamanda cihazınız güçsüz olsa bile sorunsuz olarak çalışacak programlar da ekledik. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen listemize geçelim.

Android için en iyi ekran kaydedici uygulamalar:

ScreenCam Screen Recorder:

Yapımcı: Orpheusdroid Apps

Boyut: 1,7 MB

Puan: 3,6 yıldız

Listemizde bulunan ilk uygulamamız ScreenCam Screen Recorder, Google Play Store üzerinde aldığı puanın aksine aslında iyi sayılabilecek bir uygulama. Özellikle düşük boyutlu ve telefonu yormayan bir uygulama olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Düşük boyutlu bir uygulama olduğu için diğer ekran kaydı uygulamalarına oranla çok daha az seçenek bulunuyor. Ayrıca uygulama içinde reklam gösterilmediği için işinizi uygulamanın amacına uygun bir şekilde hızlıca halledebiliyorsunuz.

Uygulama içinde az seçenek bulunması sizi yanıltmasın. Ekran kaydının çözünürlüğü ve saniye başına kare sayısı değerlerini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kısacası eğer ekran kaydı almak için basit ama hızlı bir uygulama arıyorsanız ScreenCam Screen Recorder’a bir şans verebilirsiniz.

Google Play Store’da editörün seçimi ekran kaydedici: Mobizen

Yapımcı: MOBIZEN

Boyut: 22 MB

Puan: 4,2 yıldız

Mobizen Screen Recorder şüphesiz Google Play Store üzerinde en sevilen ve en çok kullanılan ekran kaydedici uygulamalardan birisi. Çünkü toplamda 2 milyon kullanıcı tarafından yorumlanmış. Ayrıca “Editörün Seçimi” kategorisinde bulunuyor. Gelelim uygulamanın neden bu kadar sevildiğine. Öncelikle Full HD çözünürlükte saniye başına 60 kare çekim yapmaya izin vermekten tutun, videoya ekleyebileceğiniz bir çok görsele kadar neredeyse sınırsız özelliği var.

Aldığınız ekran kayıtlarına arka plan müziği de ekleyebiliyorsunuz. Tabii ön kameradan kendinizi çekerek bu görüntüleri de ekran kaydına dahil edebiliyorsunuz. Uygulama her ne kadar oyunların ekran kayıtlarını almak için çok kullanışlı olsa da her türlü çekim için kullanılabilecek seviyede.

Screen Recorder:

Yapımcı: Kimcy929

Boyut: 3 MB

Puan: 4,4 yıldız

Uygulamanın isminde belirtildiği gibi içinde rahatsız edici bir şekilde orada burada çıkan reklamlar yok. Yani kullanıcı olarak içiniz rahat ederek, yalnızca işinizi görmek için indirebileceğiniz bir uygulama. Uygulama içerisinde ekran kaydı almak oldukça kolay. Tek yapılması gereken mavi tuşa basarak kaydı başlatmak. Sonrasında kaydını aldığınız ekran üzerinde bazı işlemleri yapmanıza yarayan bir ‘widget’ beliriyor.

Screen Recorder, HD çözünürlükte 60 FPS kayıtlar almanıza izin vererek bir kez daha kullanıcılar için çekici bir program hâline geliyor. Aynı zamanda kaydınıza logo veya yazı gibi görüntüler ekleyebiliyor olmanız da özellikle Youtube üzerinde “Nasıl yapılır?” videoları çekenler için çok büyük bir artı.

AZ Screen Recorder

Yapımcı: AZ Screen Recorder

Boyut: 17 MB

Puan: 4,6 yıldız

AZ Screen Recorder ücretli bir sürümü de olduğu için listemizdeki diğer ekran kaydedici uygulamalardan ayrılıyor. Ancak isteyen kullanıcılar uygulamayı sınırsız olarak ücretsiz kullanmaya da devam edebiliyor. Uygulama ekran kaydı alırken dilediğiniz anda durdurma ve devam ettirme seçeneklerini size sunuyor. Bu sayede oluşmuş herhangi bir aksilikten ötürü aldığınız bütün kaydı çöpe atmanıza ya da montajda fazladan zaman kaybetmenize gerek kalmıyor.

Peki uygulamanın ücretsiz sürümü kullanıcılara fazladan ne sunuyor? Ücretli sürümün uygulamaya eklediği en önemli özelliklerden birisi ön kamera için ekran kaydı üzerinde bir çerçeve oluşturuyor olması. Bu sayede tepki videoları çekmeniz daha kolay oluyor.

MNML Screen Recorder

Yapımcı: Follix Apps

Boyut: 4,2 MB

Puan: Erken erişim olduğu için puanı yok.

Ekran kaydı uygulamaları için erken erişimle çıkış yapmak pek alışılagelmiş bir seçim değil. Ancak yine de MNML Screen Recorder’ın iyi bir uygulama olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özellikle reklam ve uygulama içi alışveriş olmaması uygulamayı özel bir yere koyuyor. MNML Screen Recorder açık kaynak kodlu bir uygulama. Geliştiricilerin bütün odağı da kullanılması basit bir uygulama yapmakta. Zaten isminde bulunan “MNML” ibâresi, İngilizce “minimal” kelimesinden geliyor.

Henüz tam sürümünün çıkmamış olmasına rağmen kullanırken pek bir sıkıntı çıkardığını söyleyemeyiz. Ayrıca HD çözünürlükte 60 FPS ekran kaydı alabiliyor. Geliştiriciler ise erken erişim süresince çözünürlüğü daha da yukarılara taşımak için uğraşacaklarını söylüyorlar.

Google Play Oyunlar

Eğer ekran kaydı almak istediğiniz mobil cihazınıza üçüncü parti bir uygulama yüklemek istemiyorsanız aslında bunu yapmanıza gerek yok. Google lisansı olan her Android telefonla ön yüklü olarak gelen Google Play Oyunlar uygulamasını kullanarak da ekran kaydı almanız mümkün. Google Play Oyunlar yalnızca ekran kaydı alma amacıyla geliştirilmiş bir uygulama olmadığı için bazı noktalarda yetersiz kaldığı olabiliyor. Örneğin uygulama 1080p çözünürlükte kayıt almanıza izin vermiyor. Ayrıca herhangi bir çözünürlükte saniye başına kare seçimi yapmanız da mümkün olmuyor.

Tabii Google Play Oyunlar uygulamasını kullanacaksanız bir oyunun ekran kaydını almanız gerektiğini de söyleyelim. Aksi takdirde üçüncü parti uygulamalara ihtiyacınız olacak. Dilerseniz Google Play Oyunlar aracılığıyla nasıl ekran kaydı alabileceğinizi de adım adım anlatalım.

Google Play Oyunlar ile nasıl ekran kaydı alınır?

Google Play Oyunlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Ekran kaydı almak istediğiniz oyunun simgesine dokunun.

dokunun. Sağ üstte bulunan kamera simgesine dokunun.

dokunun. Uygulama ekran kaydını hangi kalitede yapmak istediğinizi soracak.

yapmak istediğinizi soracak. Seçiminizi yaptıktan sonra kaydı başlatmak için kırmızı düğmeye dokunun.

Google Play Oyunlarla ekran kaydı almak bu kadar basit. Uygulamaya şans vermeyi düşünürseniz şunu da aklınızdan çıkarmayın: Bazı ekran kaydı uygulamalarında ücretli olarak sunulan ön kamerayı ekran kaydına ekleme özelliği Google Play Oyunlar’da mevcut.

Böylelikle Android cihazlarda kullanabileceğiniz en iyi ekran kaydı uygulamalarına yakından baktığımız yazımızın sonuna geliyoruz. Eğer sizin de aklınıza gelen başka ekran kaydedici uygulamalar varsa bunları yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.