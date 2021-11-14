Ekrem İmamoğlu’nun sanatçı Karsu ile çekip kendi YouTube kanalında paylaştığı yemek videosu, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Videonun israf olduğunu ve İBB bütçesinin daha yararlı şeylere harcanabileceğini belirten Jahrein’e katılan ve katılmayan birçok tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çektiği bir videoyla sosyal medyada tartışma konusu oldu. Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu ile mutfağa girip yemek yapan İmamoğlu, videoyu YouTube kanalı üzerinden paylaştı. Gelen tepkilerin geneli oldukça olumlu olurken, yapılanın yanlış olduğunu ifade edenler de oldu. Bu fikri savunan ilk isimlerden biri ise Jahrein adıyla yayın yapan Ahmet Sonuç oldu.

Jahrein, Twitter’da İmamoğlu’nun videosundan bir görsel paylaşarak bu gönderide “Niye?” ifadesini kullandı. Gelen tepkilerin ardından ikinci bir tweet atan Ahmet Sonuç, videonun İBB bütçesiyle çekilmiş olabileceğine parmak bastı.

Ekrem İmamoğlu’nun Karsu’yla çektiği yemek videosu:

Karsu’yla mutfağa girip yemek yapmak için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, Hollandalı sanatçıyla İstanbul lezzetlerinden ve tarihinden de bahsetti. Bol sohbet eşliğinde çekilen videoya gelen tepkiler, videonun zevkle izlendiği yönündeydi. Videoya verdiği ilk ufak tepkiden sonra açıklama yapan Jahrein ise bütçenin çok daha faydalı şeylere kullanılmış olabileceğine dikkat çekti. Biz de bu fikre gelen olumlu ve olumsuz tepkileri sizler için derledik.

Jahrein'in videoya verdiği tepki:

CHP'den konu hakkında açıklama geldi:

Jahrein’in videoya verdiği tepkiye sosyal medyadan gelen tepkiler: