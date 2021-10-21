Ekrem İmamoğlu'ndan Bakanlığa 'Ücretsiz Wi-Fi' Çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KYK yurtlarındaki internet sorununa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na seslenen İmamoğlu, izin verilmesi durumunda İBB Wi-Fi hizmetini yurtlara getirebileceklerini söyledi. Bakanlığın ne yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor.

Türkiye birkaç gündür, Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundaki öğrencilerin gerçekleştirdiği protestoyu konuşuyor. Öğrencilerin ifadelerine göre yurt ve çevresinde yaşanan hırsızlık ve gasp olayları, yemeklerin iyi olmaması ve hem düşük hızlı hem de 16 GB kotalı internet, artık dayanılmaz bir hal almış durumda.

Popüler yayıncı Jahrein'in Twitter'daki bir paylaşımını yanıtlayan Ekram İmamoğlu, "İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz." ifadelerini kullanarak bu sorunu görmezden gelmemişti. Şimdi, yeni bir açıklama daha yapan Başkan İmamoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na önemli bir teklif götürdü.

Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı

Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamalarda; "İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB Wi-Fi altyapısı kurabiliriz." ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için oldukça makul ve yapılabilecek bir proje. Zira belediye, kentin büyük bir bölümünde "İBB Wi-Fi" hizmetini zaten veriyor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu teklife nasıl bir cevap vereceği şimdilik bilinmiyor. Onay gelirse, İstanbul'daki öğrencilerin internet sorunları çözüme ulaşabilir...