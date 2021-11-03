Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanıma sokan ilk ülke olan El Salvador, bugüne kadar Bitcoin ile elde ettiği kârın bir kısmıyla 20 okul inşa edeceğini açıkladı. Bitcoin kârlarıyla planlanan başka projeler de bulunuyor.

7 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin’i resmi para birimi olarak kullanıma sokan El Salvador, aynı zamanda cüzdanında da yüzlerce Bitcoin bulunduruyor. Geçtiğimiz haftalar boyunca bugünkü seviyesinden daha düşük seviyelerde satın alan El Salvador, kripto para yatırımıyla büyük bir kâr yapmayı da sağladı. El Salvador, son olarak bir hafta önce Bitcoin 58.400 dolar civarındayken 420 Bitcoin daha alarak elindeki Bitcoin sayısını 1.120’ye çıkarmıştı.

Son alımından da kârlı çıkan El Salvador, bugüne kadar kazandığı Bitcoin kârını nereye harcayacağını da açıkladı. El Salvador Başkanlık Basın Sekreterliği tarafından Twitter’da yapılan paylaşımda El Salvador’un Bitcoin ile elde edilen kârla 20 okul inşa edeceği duyuruldu. Bunun yanı sıra kârın kullanılacağı diğer bir alan da açıklandı.

Başka projeler de bulunuyor:

El Salvador yerel basınına yansıyan haberlere göre inşa edilecek olan 20 okul, ülkedeki ‘My New School’ programı kapsamında inşa edilmesi planlanan 400 okul arasında yer alacak. El Salvador, ülkede eğitimi genişletmek için Ekim 2020’de Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası’ndan (CABEI) 200 milyon dolarlık finansman almıştı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin sözcüsü, yaptığı açıklamada önceki BTC alımlarından elde edilen kârların insanlara fayda sağlamaya gideceğini ve yeni proje için El Salvadorluların vergilerine dokunulmayacağını duyurdu. El Salvador, Bitcoin kârıyla yapacakları konusunda daha önce de konuşmuştu. Bukele, ekim ayının ortasında yeni bir veterinerlik hastanesi inşa edileceğini belirtmişti.