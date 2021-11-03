Bill Gates'in Günlerdir Türkiye'de Olmasıyla İlgili İddia

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Türkiye'den yüzlerce dönümlük arsa satın almak istediği iddia edildi. New York Post'a demeç veren isimsiz kaynaklara göre Gates ve arkadaşlarının bir süredir Türkiye'de olmalarının asıl nedeni bu.

Tüm dünyanın gözü kulağı, bir süredir Microsoft kurucusu Bill Gates'in üzerinde. Zira Gates, pandemi döneminde yaptığı açıklamaların yanı sıra, bir süre önce gerçekleşen boşanma davası ile de gündemde. Ancak şimdi, yeni bir olay daha patlak vermiş durumda. Gates'in bir süredir arkadaşları ile birlikte Ege koylarında dolaşıyor oluşu, özellikle de ABD'de gündem oldu.

Bill Gates, zaman zaman Türkiye'yi ziyaret eden isimlerden bir tanesi. Hatta bundan bir süre önce de yine Ege kıyılarına gelerek, bir restoranda yemek yedikten sonra ülkemizi terk etmişti. Ancak milyarder iş insanı şimdilerde yine Türkiye'de. Üstelik Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi isimler de Gates'e eşlik ediyor.

Yüzlerce dönümlük arsa iddiası

Gates'in Türkiye'de ne yaptığını merak eden basını, konuyu masaya yatırdı. New York Post’a demeç veren, Bill Gates'e yakın olduğu söylenen isimsiz kaynaklara göre iş insanı, Türkiye'de arsa almak istiyor. Üstelik bu arsanın yüzlerce dönümden oluşacağı da ifade ediliyor. Ancak konuyla ilgili detaylar bilinmiyor. Yani bu olası arazinin satın alınıp ne yapılacağı belli değil.

Benzer iddialar daha önce de gündeme gelmişti

Açık konuşmak gerekirse Bill Gates'in ilk arsa macerası bu değil. Microsoft kurucusu, daha önce de benzer iddialarla gündeme gelmiş, hatta bu iddialar nedeniyle bazı fırsatçılık girişimleri de yaşanmıştı. Haliyle yaşanan son olaylar da benzer durumlara yol açabilir gibi görünüyor. Ancak şu an için Bill Gates'in de Türk yetkililerin de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadıklarını belirtelim.