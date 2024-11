Elden Ring: Shadow of the Erdtree'nin 36 parçalık müzik albümü, dijital müzik platformlarında dinlenebilir hale geldi.

From Software’ın popüler oyunu Elden Ring’in yeni DLC’si Shadow of the Erdtree’nin müzikleri, tüm müzik platformlarında yayımlandı.

Oyunun müzikleri, oyuncuların sevdiği bölümlerin eşlik ettiği parçalarla zenginleştirilmiş. Artık oyunun atmosferi tekrar yaşanabilecek de diyebiliriz.

Artık müzik platformlarında

Bandai Namco, Elden Ring: Shadow of the Erdtree için dijital müzik albümünü yayımladı. Albümde toplamda 36 parça yer alırken, orijinal oyundaki 67 parçaya kıyasla daha kısa bir listeyle karşılaşıyoruz. Albümdeki müzikler, From Software ile uzun süredir çalışan isimlerin yanı sıra, seriye yeni katılan Soma Tanizaki tarafından da bestelenmiş.

Shadow of the Erdtree müzikleri, hayranlarının beğenisini kazanan başlıca parçalardan oluşuyor. Öne çıkanlar arasında Divine Beast Dancing Lion, The Twin Moon Knight, The Putrescent Knight gibi dikkat çekici eserler yer alıyor. Şimdi ise Spotify, YouTube Music, Amazon Music gibi platformlarda dinlenebilir durumda. Ancak, Apple Music ve iTunes’ta tam müzik listesi henüz mevcut değil.