Bir film; çekim süreci, post prodüksiyon gibi birçok aşamadan sonra nihayetinde izleyiciyle buluşuyor. Ancak tüm bu serüvenler, mutlu sonla bitmiyor ve bazıları çekilse bile vizyona girmeden iptal ediliyor.

Bir film neden çekildikten sonra vizyona girmez ki? Bütçe sorunları, yapımcıların kararsızlığı, yasal problemler ya da sadece “Bu film izleyiciye ulaşmamalı.” gibi birçok sebep var.

İşte bugün, çekildikten sonra vizyona girmeden iptal edilen filmleri inceleyeceğiz. Belki de hiçbir zaman izleyemeyeceğimiz bu filmlerin hikâyeleri, sinema tarihinin karanlık dehlizlerine bir yolculuk yapmamızı sağlayacak. Hazırsanız, başlıyoruz!

Palyaçonun Ağladığı Gün (1972)

Jerry Lewis’in hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği film, Holokost döneminde geçen oldukça hassas bir konuyu ele alıyordu.

Ancak film, tamamlandıktan sonra Lewis tarafından “uygunsuz” bulundu ve asla yayımlanmadı. Yıllar sonra filmin kopyaları sızdırılsa da Lewis’in vasiyeti üzerine film resmî olarak hiçbir zaman izleyiciyle buluşmadı.

Bir Şeyler Vermek Zorunda (1962)

Marilyn Monroe’nun tamamlayamadığı son filmlerden biri olan “Something’s Got to Give”, çekimler sırasında yaşanan sorunlar ve Monroe’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle yarım kaldı.

Film, daha sonra yeniden çekilip “Move Over, Darling” adıyla vizyona girdi ancak Monroe’nun performansı izlenemedi.

Don Kişot'u Öldüren Adam (2000)

Terry Gilliam’ın yıllardır hayalini kurduğu bu proje, çekim sırasında yaşanan talihsizlikler nedeniyle iptal edildi. Set sorunları, oyuncu değişiklikleri ve bütçe problemleri, filmin tamamlanmasını engelledi.

Ancak Gilliam pes etmedi ve film nihayet 2018’de yeniden çekilerek vizyona girdi. Yine de orijinal versiyonun akıbeti merak konusu olarak kaldı.

Süpermen Yaşıyor (1998)

Nicolas Cage’in Süpermen olarak kamera karşısına geçeceği bu film, çekim aşamasına kadar geldi ancak yapımcıların kararsızlığı nedeniyle iptal edildi.

Filmin kostüm tasarımları ve set fotoğrafları hâlâ hayranlar tarafından merakla inceleniyor. “Keşke izleyebilseydik.” dedirten projelerden biri olarak tarihe geçti.

Fantastik Dörtlü (1994)

Marvel’in ünlü çizgi roman serisi “Fantastic Four”, 1994’te sinemaya uyarlandı ama film, yalnızca yapımcıların haklarını korumak amacıyla çekildi ve asla vizyona girmedi. Bugün filmin bootleg kopyaları internette dolaşsa da resmî olarak yayımlanmadı.

Broadway Kavgacısı (1997)

Martin Scorsese’nin 1980 yapımı “Kavgacı” (Raging Bull) filmi, sinema tarihinin en ikonik biyografik spor filmlerinden biri olarak kabul edilir.

Bu filmin devamı niteliğinde olan “Broadway Kavgacısı” (Raging Bull 2), büyük tartışmalara ve yasal sorunlara yol açtı. Film, Jake LaMotta’nın ilerleyen yıllardaki hayatını konu alacaktı ancak orijinal filmin yönetmeni Martin Scorsese ve başrol oyuncusu Robert De Niro projeye karşı çıktı.

Sonuç olarak film tamamlandı ancak yasal engeller ve hayranların tepkisi nedeniyle asla geniş bir vizyona girmedi. Sadece sınırlı bir şekilde yayımlandı ve büyük ölçüde unutulup gitti. Bu da gösteriyor ki her hikâyenin bir devamı olmamalı!

Yarasa Kız (2022)

2022’de tamamlanan “Yarasa Kız”, HBO Max için çekildi ancak Warner Bros. filmi vizyona sokmayı reddetti. Test gösterimlerinde olumsuz tepkiler ve şirketin yeni stratejisi nedeniyle iptal edildi. 90 milyon dolarlık proje rafa kalktı, hayranlar şokta!

Sinema tarihi bunların dışında da tamamlanamayan ya da izleyiciye ulaşamayan filmlerle dolu. Örnek filmler, birer hayal kırıklığı olmanın ötesinde sanatın ve yaratıcılığın ne kadar kırılgan bir süreç olduğunu da gösteriyor.

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