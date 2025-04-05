Kawasaki, oldukça ilginç bir tasarıma ve efsane iyi özelliklere sahip yeni robot köpeğini duyurdu. "Corleo" olarak isimlendirilen robot köpek, piyasaya sürülmesi hâlinde büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Japon teknoloji devi Kawasaki'nin ağır sanayi sektöründe çalışmalar yapan birimi Kawasaki Heavy Industries, Expo 2025 etkinlikleri kapsamında "Corleo" olarak isimlendirdiği yeni bir robot köpek duyurdu. Bu robot köpek, sahip olduğu teknolojilerle tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Corleo, alıştığımız robot köpeklerden oldukça farklı bir yapıya sahip. Zira bu robot köpek, hidrojen yakıtı kullanıyor ve üzerine binen bir kişiyi rahatlıkla taşıyabiliyor. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen robot köpek, zorlu koşullardaki performansı ile dikkat çekecek türden.

Karşınızda Kawasaki'nin robot köpeği Corleo

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Kawasaki'nin yeni robot köpeği, herhangi bir gidona veya başka bir kontrolcüye sahip değil. Bu robot köpeğe binen tüketiciler, tıpkı at sürüyor gibi hareket edecekler. Robot köpek de üzerindeki insanın ağırlık merkezini algılayacak ve buna göre hareket edecek. Ön ve arka ayakları bağımsız olarak çalışan robot köpek, farklı ortam koşullarında kaymayı engelleyen toynak sistemine sahip.

Corleo'nun hidrojenle çalışan motoru 20 beygir gücünde. Robot köpeğin sahip olduğu yakıt deposu ise yaklaşık olarak 240 kilometre menzil sunabiliyor. Henüz bir çıkış tarihi ve fiyatı olmayan robot köpek, en çok da arama kurtarma ekiplerinin ve doğa tutkunlarının tercihi olacak gibi görünüyor.

Kawasaki'nin yeni robot köpeğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım bu tür ürünler, bir gün hayatımızın bir parçası olabilecek mi...