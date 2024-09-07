Elektrikli araçlar (EV'ler), çevre dostu ve ekonomik alternatifler olarak hızla popülerlik kazanıyor. Ancak bu teknolojinin kalbinde yer alan bataryalar hakkında birçok merak edilen konu var. Özellikle, "Elektrikli araç bataryaları kullanılmadığında bozulur mu?" sorusu, bu araçları düşünen veya hâlihazırda sahip olanların aklını kurcalayan bir soru.

Tatile gideceksiniz ya da uzun bir süre araba kullanma ihtiyacınız olmayacak. Bu durumda aracınızın bataryasına ne olacak?

Park hâlindeki elektrikli aracınızın bataryasını korumanın bazı yolları da var.

Elektrikli araç bataryaları, genellikle lityum-iyon teknolojisiyle üretiliyor.

Lityum-iyon bataryalar; yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömür gibi özellikleriyle biliniyor. Ancak bu bataryaların da bazı hassasiyetleri var. Kullanım sırasında olduğu gibi kullanılmadığı zamanlarda da dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor.

Kullanılmayan bataryaların bozulma süreci

Her ne kadar bataryalar aktif olarak kullanılmadığında daha az yıpransa da tamamen kullanılmamak da bataryaların ömrünü olumsuz etkileyebiliyor. Peki nasıl?

Bataryalar, kimyasal bir yapıya sahip ve bu yapı zamanla doğal olarak bozuluyor. Bataryaların kapasitelerinde azalma ve iç dirençlerinde artışa neden olabiliyor.

Hatta, uzun süre şarj edilmeden bırakılan bataryalar, tamamen deşarj olabiliyor ve bu da geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor.

Batarya ömrünü uzatmak için ipuçları

Elektrikli aracınızın bataryasına iyi bakmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlardan ilki de ortam sıcaklığı. Aracınızı 20-25°C aralığındaki bir ortamda saklamalısınız.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise şarj seviyesi. Bataryayı uzun süre saklamadan önce %50 civarında şarj edin. Tamamen dolu veya tamamen boş bataryalar, daha hızlı bozulma eğiliminde oluyor.

Aracınızı derin uyku moduna da alabilirsiniz. Bu modda, en temel güvenlik özellikler hariç diğer tüm özellikler devre dışı kalıyor. Aracınıza kesintisiz bir dinlenme sağlayarak pil ömrünü uzatabilirsiniz.

Sonuç olarak, elektrikli araç bataryaları kullanılmadığında da bozulabiliyor ancak bu süreci yavaşlatmak ve bataryanın ömrünü uzatmak biraz da sizin elinizde.

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