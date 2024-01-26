Elektrikli Araçların Neredeyse Hepsinde Tek Vites Olmasının "Harbiden Çok Mantıklıymış" Diyeceğiniz Sebebi

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Elektrikli motorların, benzinli motorlara göre birçok farkı vardır. Bunlardan biri de vites. Geleneksel motorlar birden fazla vitese sahipken elektrikli motorlarda yalnızca bir vites bulunur. İyi de neden?

Özellikle son birkaç yıldır sokaklarda görmeye yavaş yavaş alıştığımız elektrikli otomobillerin elektrikle çalışmalarının ne gibi avantajları/dezavantajları olduğunu merak edebiliyoruz ya da benzinli otomobillerle birbirinden farkları ilgimizi çekebiliyor.

Bunlardan biri de elektrikli otomobillerin, benzinli otomobillerden farklı vitese sahip olmaları. Ekstra bir özelliği olmadığı sürece neredeyse tüm elektrikli otomobiller tek vitese sahip. Nedenini merak ediyorsanız sizi aşağı doğru alalım.

Elektrikli motorlar neden içten yanmalı motorlardaki gibi geleneksel vitese sahip değil?

elektrikli araç

Elektrikli otomobiller, otomatik vitese sahiplerdir. Böylece vites değiştirme gibi bir derdiniz olmaz. Elbette bazı performans odaklı otomobillerde iki vitese de denk gelebiliriz ancak geneli, tek dişli vitestir.

Elektrikli motorların benzinli motorlara göre çok fazla dişliye ihtiyaç duymamasının sebebi ise yüksek devirli olmaları ve düşük RPM’de (dakikadaki devir sayısı) yüksek tork üretebilmeleridir. Yaklaşık 20.000 devir/dakika dönme kapasitesine sahiplerdir.
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elektrikli otomobil

Kısacası elektrikli motor, ihtiyaç duyulan tüm torku ve gücü, tek bir devirde sağlar. Vites yalnızca karmaşıklığa, maliyete ve gereksiz ağırlığa sebep olur. Benzinli motorların ise maksimum hıza ulaşabilmesi için birden fazla vitese sahip olması gerekir.

Yani tüm elektrikli araçlar otomatik vitese mi sahip?

elektrikli araba

Evet, elektrikli otomobillerin tümü otomatik viteslidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi tek vitesle maksimum gücü elde edebildikleri için başka herhangi bir fazladan vitese ihtiyaç duymazlar.

Her iki aksta da elektrik motoru bulunan özel otomobillerde ise iki vites bulunabilir. Biri, daha düşük hızlar için kullanılırken diğeri daha yüksek hızlara çıkmayı sağlayarak performansı artırır.

Toyota, manuel vitesi taklit eden bir otomobil tasarladı.

toyota

Toyota markası, elektrikli araçlar için simüle edilmiş bir manuel vites tasarladı. Otomobilde; debriyaj pedalı ve vites kolu olacak ancak komutu, güç aktarma organlarına göndermeyecek.
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Bunun yerine araçtaki yazılım, sürücünün vites değişiminden kaynaklanan gücü kontrol edecek. Böylece manuel vitesten vazgeçemeyenlerin de gönlü olacak. Siz böyle bir araç kullanmak ister miydiniz?

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