Bir Tesla Model 3'ü 75 km boyunca çekerek bataryasını tamamen doldurabilirsiniz. “Böyle bir şeyin nasıl mümkün olabilir ki?” diyorsanız okumaya devam edin.

Benzinli arabalarda yolda yakıt bittiğinde yapılabilecek birkaç yöntemi hepimiz biliyoruz. Telefonla bir çekici çağırılabilir, en yakın benzin istasyonuna yürüyerek gidip bidonla benzin alınabilir, çevredeki diğer sürücülerden yakıt almaya gitmek için yardım istenebilir.

Peki aynı durum elektrikli arabalarda yaşanırsa yani arabanın şarjı biterse ne yapılabilir? Üstelik şarj istasyonları henüz yaygın değilken. Aslında bir çözümü var, çekerek şarjını doldurmak!

Elektrikli araç sahiplerinin yolda kalma korkusu yaşamasına pek gerek yok.

Elektrikli arabalarının şarjı biten insanlar, yolda kalma korkusu yaşayabiliyor ancak epey kolay bir çözümü var. Başka bir arabaya kendi arabalarını çektirerek şarjını doldurmak.

Engineering Explained kanalında bir Tesla ile bu denendi. Ford Raptor, Tesla’yı saatte 30 km hız ile bir parkur boyunca çekti. Tesla, her kilometrede biraz daha şarj oldu ve deneyin sonucuna göre bir Model 3 Tesla’yı tamamen şarj etmek için 75 km boyunca çekmeniz yeterli!

Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Tesla’nın tekerleklerinin hareketi, elektrik motorunun içindeki bir armatürün dönmesine neden oluyor ve bir akım oluşuyor. Daha sonra elektrik motoru bir jeneratör görevi görerek rejeneratif fren sistemini devreye sokuyor ve bitmiş bataryaya güç sağlıyor. Bu yöntem Tesla üzerinde denense de birçok hibrit ve tamamen elektrikli model için etkili bir metot aslında.

Böyle bir şeye kalkışmadan önce dikkatli olunmalı.

Bir çekici çağırmak, bitmiş bataryayı çekerek şarj etmekten çok daha güvenli bir yöntem. Bunu yapanlar genellikle YouTube’a test videosu çekmek için deniyor.

Deneyecekseniz bile göz önünde bulundurmakta fayda var; araba, düz bir şekilde çekilmesine ya da bir tepeden aşağı yuvarlanmasına bakılmaksızın elektriği yeniden üretmez. Bu yüzden bataryası yeterli elektron içermeli ve vites, sürüş moduna alınmalı.

Ayrıca elektrikli araçlar ağır olduğundan onu çeken aracın çok güçlü olması gerekir çünkü elektrikli araç, park freni çekiliymiş gibi hissedebilir. Güvenli bir mesafede kalmanız gerektiğine girmiyoruz bile.

Kısacası evet, elektrikli araçlar çekilerek şarj edilebilir ancak bu, en son tercih edilecek seçenek olmalıdır.

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