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Uygun Fiyatlı Tamamen Elektrikli Yeni Dacia Spring’in Türkiye’ye Ne Zaman Geleceği Açıklandı

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Dacia, uygun fiyatlı elektrikli otomobili yeni Dacia Spring'i ne zaman Türkiye'ye getireceğini açıkladı.

Uygun Fiyatlı Tamamen Elektrikli Yeni Dacia Spring’in Türkiye’ye Ne Zaman Geleceği Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Renault bünyesinde faaliyet gösteren Dacia, sunduğu modelleriyle dünya çapında başarılı bir otomobil markasıydı. Özellikle düşük fiyatlı araçlarıyla ülkemizde de ilgi gören markanın dikkat çeken modellerinden biri de Spring’di. Şimdi ise Spring’in ikinci nesliyle ilgili açıklamalar geldi.

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Firma tarafından dün yapılan açıklamada tamamen elektrikli olacak yeni Dacia modelinin Spring ismini alacağı ve yakında geleceği duyurulmuştu. Bugün ise Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı da firma tarafından açıklandı.

İçerikten Görseller

Uygun Fiyatlı Tamamen Elektrikli Yeni Dacia Spring’in Türkiye’ye Ne Zaman Geleceği Açıklandı
1781870903_New_Dacia_Spring

2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de

1781870903_New_Dacia_Spring

Dacia’nın aktardığına göre marka için yeni bir dönemin başlangıcı sayılacak elektrikli yeni Dacia Spring, %100 elektrikli motor, dört kişilik yaşam alanı, günlük kullanıma uygun bagaj hacmi gibi temel özelliklere sahip olacak. Otomobil henüz tam tanıtılmadı o yüzden teknik detaylar yok. Renault Twingo ile aynı temeli paylaşacağı için ona benzer 250 km civarı menzille geleceğini tahmin edebiliriz.

Firmanın yıl sonuna kadar aracı tanıtmasını bekliyoruz. Ayrıca açıklamada Türkiye’deki satış tarihi de var. Buna göre otomobil, 2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’deki kullanıcılarla buluşacak. Ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillerden biri olacak.

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Elektrikli Araba

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