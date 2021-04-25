Bu yıl 93. defa sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri'nde herkesin farklı favorilere bulunuyor. Ödül kazanan filmler açıklanmadan önce, 30 sinema eleştirmeni hangi ödülü hangi filmin alması gerektiğini söyledi.

Oscar Ödülleri bu yılki sahiplerine 26 Nisan'da yapılacak olan etkinlikte kavuşacak. IndieWire'ın görüşlerini aldığı eleştirmenlere göre bu yıl ödüller için oldukça büyük bir rekabet yaşanacak. Özellikle de En İyi Film dalında Minari ve Nomadland arasında eşitlik göze çarpıyor. Altın Küre'de kazanan Nomadland olmuştu.

Sinema eleştirmenlerinin yaptığı seçimlere göre Oscar ödüllerini alması gereken isimler şu şekilde oldu:

En İyi Film

Eşitlik: Minari/ Nomadland

Metalin Sesi (Sound of Metal)

Eşitlik: Baba (The Father)/ Judas and the Black Messiah

Eşitlik: Mank/ Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman) / Şikago Yedilisi'nin Yargılanması (The Trial of the Chicago 7)

En İyi Yönetmen

Chloe Zhao, Nomadland

Thomas Vinterberg, Druk

Eşitlik: David Fincher, Mank/ Emerald Fennell, Yetenekli Genç Kadın

Lee Isaac Chung, Minari

En İyi Erkek Oyuncu

Chadwick Boseman, Ma Rainey: Blues'un Annesi (Ma Rainey's Black Bottom)

Riz Ahmed, Metalin Sesi

Anthony Hopkins, Baba

Steven Yeun, Minari

Gary Oldman, Mank

En İyi Kadın Oyuncu

Carey Mulligan, Yetenekli Genç Kadın

Frances McDormand, Nomadland

Viola Davis, Ma Rainey: Blues'un Annesi

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Paul Raci, Metalin Sesi

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Sacha Baron Cohen, Şikago Yedilisi'nin Yargılanması

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Yuh-Jung Youn, Minari

Amanda Seyfriend, Mank

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Eşitlik: Glenn Close, Hillbilly Elegy/ Olivia Colman, Baba

En İyi Özgün Senaryo

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Yetenekli Genç Kadın

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder, Metalin Sesi

Aaron Sorkin, Şikago Yedilisi'nin Yargılanması

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, and Kenny Lucas, Judas and the Black Messiah

En İyi Uyarlama Senaryo

Florian Zeller, Baba

Chloe Zhao, Nomadland

Kemp Powers, One Night in Miami

Sacha Baron Cohen and Co-Writers, Borat Subsequent Moviefilm

Ramin Bahrani, Beyaz Kaplan (The White Tiger)

En İyi Animasyon Film

Wolfwalkers

Soul

Over the Moon

Hadi Gidelim (Onward) / Kuzular Firarda: Uzay Parkı (Shaun the Sheep: Farmageddon)

Yabancı Dilde En İyi Film

Druk

Collective/ Quo Vadis, Aida?

Better Days/ The Man Who Sold His Skin

En İyi Belgesel

"Time"

"Collective"

"Crip Camp"

"The Mole Agent"

"My Octopus Teacher"

En İyi Kısa Belgesel

Eşitlik: A Concerto Is a Conversation/ A Love Song for Latasha

Colette

Hunger Ward

Do Not Split

En İyi Kısa Film

Two Distant Strangers

The Letter Room

Eşitlik: Feeling Through/The Present/White Eye

En İyi Kısa Animasyon

Opera

Burrow

If Anything Happens I Love You

Genius Loci

Yes-People

En İyi Özgün Müzik

Minari

Eşitlik: Da 5 Bloods/Soul

Mank

Dünyadan Haberler (News of the World)

En İyi Özgün Şarkı

"Husavik" şarkısıyla "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"

"Speak Now" şarkısıyla "One Night in Miami"

"Fight for You" şarkısıyla "Judas and the Black Messiah"

"Io Si (Seen)" şarkısıyla "Onca Yoksulluk Varken (The Life Ahead)"

"Hear My Voice" şarkısıyla "Şikago Yedilisi'nin Yargılanması"

En İyi Ses

Metalin Sesi

Mank

Atlantik Savaşı (Greyhound)

Dünyadan Haberler / Soul

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Mank

Baba

Tenet

Ma Rainey: Blues'un Annesi

Dünyadan Haberler

En İyi Sinematografi

Joshua James Richards, "Nomadland"

Erik Messerschmidt, "Mank"

Sean Bobbitt, "Judas and the Black Messiah"

Phedon Papamichael, "Şikago Yedilisi'nin Yargılanması"

Dariusz Wolski, "Dünyadan Haberler"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

"Ma Rainey: Blues'un Annesi"

"Emma"

"Mank"

"Pinocchio"

"Hillbilly Elegy"

En İyi Kostüm Tasarımı

"Emma"

"Ma Rainey: Blues'un Annesi"

"Mank"

Eşitlik: "Mulan"/"Pinocchio"

En İyi Kurgu

"Metalin Sesi"

"Nomadland"

"Baba"

"Şikago Yedilisi'nin Yargılanması"

"Yetenekli Genç Kadın"

En İyi Görsel Efekt