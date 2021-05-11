Elon Musk, Dogecoin ile ilgili Twitter'da yeni bir anket başlattı. Bu ankette takipçilerine "Doge ile Tesla Satın Almak İster misiniz?" diyen Musk, takipçilerinden çok net bir cevap aldı. Katılımcıların yüzde 77'si, Tesla'nın Dogecoin kabul etmesi gerektiği savunuyor.

Yaptığı Twitter paylaşımlarından giriştiği projelere ve hatta çocuğunun ismine kadar attığı her adımla gündem olan Elon Musk, bir süredir dilinden düşürmediği Dogecoin isimli altcoin ile ilgili bir anket yaptı. Söz konusu anketi Twitter üzerinden gerçekleştiren Musk, takipçilerine Tesla Dogecoin'i kabul etsin mi diye sordu. Yalnızca 1 saat gibi bir sürede 1 milyondan fazla oylanan anket, Dogecoin yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Elon Musk'ın takipçilerine sorduğu soru ne kadar net ise ankete katılan kullanıcıların verdiği cevap da en az soru kadar netti. Öyle ki anketi gören Twitter kullanıcılarının yüzde 77 gibi çok ciddi bir bölümü, Tesla'nın Dogecoin'i kabul etmesi yönünde oy kullandı. Bu istatistiği biraz daha basite indirgersek, ankete katılan her 4 kişiden neredeyse 1 tanesinin bu duruma hayır dediğini ifade edebiliriz.

Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı anketin mevcut sonuçları şöyle

Kripto paralar, yavaş yavaş ödeme yöntemleri haline gelmeye başladı. Dünyanın farklı yerinden şirketler, verdikleri hizmet karşılığında kripto paraları kabul ederek, günümüz ekonomisine başka bir boyut kazandırıyorlar. Örneğin Tesla, kısa bir süre önce Bitcoin ile ödeme almaya başlamıştı. Benzer bir durum, Türkiye'de hizmet vermekte olan bir otomobil satış şirketinde de yaşanmıştı. İşte bu anket, Elon Musk'ın Tesla için yeni bir karar almasını, Bitcoin'e ek olarak Dogecoin'in de ödeme yöntemi olarak kabul edilmesini sağlayabilir.

Dogecoin demişken, bu kripto para biriminin fiyatının saat 12:50 itibarıyla 0.52 dolar seviyesinden işlem gördüğünü söylemek gerekiyor. Aslına bakacak olursak yatırımcılar, birkaç gün önce Elon Musk'ın sunduğu SNL programı nedeniyle Dogecoin'in 1 dolara ulaşacağını düşünüyordu. Ancak böyle bir şey olmadı ve hatta bu altcoinde çok ciddi bir düşüş yaşandı. Dün Bitcoin'de yaşanan düşüşle de 0.45 dolar seviyelerine kadar gerileyen Dogecoin, kendini toplamaya çalışıyor gibi görünüyor.

-Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.