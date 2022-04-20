Elon Musk, dün akşam yaptığı paylaşımda sosyal medya politikaları hakkındaki 'ideal' görüşünü açıkladı. Musk, ideal görüşünün aşırı sağ veya solcuların %10'unun eşit derecede mutsuz olmasının platform için iyiye işaret olduğunu belirtti.

Sosyal medyanın en aktif ve konuşulan isimlerinden birisi olan Elon Musk, Twitter’ın %9,2’sini satın alması ve geri kalanını da satın almak için teklif sunmasıyla gündeme gelmişti. Bunun ardından sosyal medya platformlarına yönelik de açıklamalarda bulunan Musk, bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Musk, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımında sosyal medya platformlarının kendi gözündeki ‘ideal’ politikasını gösterdi. Musk, bir sosyal medya platformunun politikalarının, en uç nokta sol ya da sağcıların %10’unun aynı oranda mutsuz olması durumunda ‘iyi politikalar’ olduğunu söyledi. Musk’ın paylaşımı şu şekildeydi:

Elon Musk'ın paylaşımı:

“Bir sosyal medya platformunun politikaları, soldaki ve sağdaki en uç %10'luk kesim eşit derecede mutsuzsa iyidir.”

Aslında Musk’ın bu sözlerinden çıkarabileceğimiz pek çok sonuç var. Bunlardan birisi de her kesimin aynı oranda mutsuz olmasının aynı zamanda bu kesimlerin sosyal medya platformunda sürekli birbiriyle atışması anlamına geliyor. Bu da sosyal medya platformlarının popülerliğini korumasını ve tartışmaya dahil olmak isteyenlerle daha da büyümesini sağlıyor.

Öte yandan bu açıklama, konuşma özgürlüğü konusunda da bir ipucu sunuyor. Aşırı kesimler genellikle birbiriyle şiddetli sözlerle çatıştığından, bu sözlerin platformlarda yasaklanması iki tarafın da aşırılarını mutsuz ediyor. Geriye kalan aşırıcılar, yani toplamda %80’lik kesim, sosyal medya politikaları çerçevesinde atışıyorlar. Yani konuşma özgürlüğü, belli sınırlar altında sağlanıyor.