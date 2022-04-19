Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter’ı satın almak istediğini belirtmişti ve teklifi yapmıştı ancak Twitter yöneticileri ilgili olmadığını duyurmuştu. Yapılan araştırmalara göre Elon Musk’ın mali varlığı, Twitter’ı satın almaya yetmiyor.

Bildiğiniz gibi bu ayın başlarında Elon Musk, Twitter'ı hisse başına 54,20 dolardan 43 milyar dolara satın almayı teklif etmişti ve biz de sizlere sunmuştuk. Ancak Twitter yönetim kurulu, Tesla ve SpaceX CEO'su tarafından satın alınmakla ilgilenmediğini ve Musk'ın şirketi devralmasını önlemek için sözde 'zehir hapı' savunmasını uygulayacaklarını belirtti.

Musk, teklifi Twitter yönetim kurulu tarafından reddedilirse bir B Planına sahip olduğunu iddia etse de anlaşmayı finanse etme ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir zira New York Üniversitesindeki bir profesör, milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı tamamen nakitle yapılacak bir anlaşmada satın almaya yetecek kadar likit varlığı olmadığını ve satın alabilmek için birkaç Tesla hissesini satması gerektiğini belirtti.

Musk’ın likit varlıkları Twitter’ı satın almaya yetmiyor

Forbes’un gerçek zamanlı milyarder listesine göre Elon Musk, net değer olarak 269,5 milyar dolar ile dünyadaki en zengin insan. Ancak varlıklar bakımından konuşacak olursak Musk’ın tüm varlıkları Tesla ve SpaceX hisselerinde. Kendisinin likit varlıklarının toplamı 2,95 milyar dolar. Bu da Twitter’ı satın almaya yetmiyor.

Elon Musk’ın Twitter’ı gerçekten satın alması gibi bir durumda hisselerini satıp likit varlıklarına varlık katması gerekiyor. Ancak o zaman Twitter’ı satın almak için yeterli miktara sahip olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.