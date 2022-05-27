Elon Musk, Attığı Tweetler Yüzünden Davalık Oldu

Bir grup Twitter hissedarı, Elon Musk'a dava açtı. Davanın nedeni, hisselerin manipüle edildiği iddiasıydı. İşte Elon Musk'ın başını ağrıtma potansiyeli olan davanın detayları...

Milyarder iş insanı Elon Musk, bir süredir Twitter'ı satın alma hamlesi ile gündemde. Yaşanan gelişmeler kafa karıştırıcı olsa da Musk, daha satın alma işlemi gerçekleşmeden Twitter nedeniyle mahkeme mahkeme dolaşacak gibi görünüyor. Zira edinilen son bilgilere göre bir grup Twitter hissedarı, Elon Musk'a dava açtı. Bu davanın nedeni, Elon Musk'ın Twitter hisselerini manipüle ettiğinin düşünülmesi.

Elon Musk, bundan bir süre önce Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini düşündüren bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamaya göre platformdaki hesapların ciddi bir bölümü sahteydi ve bu da satın alma anlaşması için uygun değildi. Milyarder iş insanı, sahte hesap oranının yüzde 5'ten düşük olduğunu gösteren hesaplama ve belgelere ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Davacı hissedarlar, Elon Musk'ın bu tür açıklamaları bilerek yaptığını ve Twitter hisselerini düşürmeye çalıştığını ileri sürüyor.

"Yapılanlar yasa dışı!"

Şikayet belgesinde yer alan iddialara göre Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar yasaları ihlal ediyor. Çünkü yaptığı olumsuz açıklamalar, Twitter'ı satın alma anlaşmasındaki hükümlere uymuyor. İşte tüm bu iddialar incelenmek üzere San Francisco eyaletindeki federal bölge mahkemesine ulaşmış durumda.

Twitter, yaşanan olayla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Elon Musk'ın Twitter hesabına baktığımızda da konuyla ilgili bir şey söylemediğini görüyoruz. Soruşturmanın nasıl seyreceği ve bu işin sonunda Elon Musk'ın neyle karşılaşacağını kimse bilmiyor.