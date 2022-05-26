Yeni yayımlanan SEC belgelerine göre Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecinde Tesla hisselerini kullanmaktan tamamen vazgeçti. Musk, ilk başta 12,5 milyar dolar olarak açıklanan bu paranın tamamını öz sermayesinden karşılayacak.

Nisan ayı sonunda Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya varan Elon Musk, bu satın alımı için piyasaları üzen bazı kararlar aldı. Musk, 44 milyarlık satın alımın 12,5 milyar dolarını Tesla hisseleriyle sağlayacağını açıklamış, tepkilerin ardından bu sayıyı 6,25 milyar dolara çekti.

Fakat Musk’ın Twitter’ı almak için kullanacağı Tesla hisselerinin sayısı azalsa da Tesla’nın değeri düşmeye devam etti. Tesla hisseleri, son bir ayda Musk’a olan güvenin kaybedilmesi nedeniyle %30’a yakın değer kaybetti. Tüm bunların ardından Musk, bugün paylaşılan SEC belgelerine göre Tesla hisselerini Twitter’ın satın alımı için kullanmaktan vazgeçti.

Musk'ın yeni satın alım planı:

Musk, Twitter ile yaptığı ilk anlaşmasında 44 milyar doların 21 milyar dolarını kişisel öz sermayesinden ve 25,5 milyar dolarını kredi kombinasyonu kullanarak sağlamayı planlıyordu. Bu kredilerin 12,5 milyar doları, Musk'ın sahip olduğu Tesla hisseleri karşılığında güvence altına alınacaktı. Fakat Musk, ilk tepkilerin ardından bu sayıyı önce 6,25 milyar dolara, şimdi de 0'a indirdi. Yani Elon Musk, ilk planladığı 21 milyar dolarlık öz sermaye payını toplam 33,5 milyar dolara çıkardı.

Tesla ve Twitter hisseleri belgeyle birlikte artışa geçti:

Öte yandan bu hareket, geçtiğimiz günlerde anlaşmayı askıya aldığını açıklayan Musk’ın Twitter’ı hâlâ satın almak istediği olarak yorumlandı. SEC belgesiyle birlikte hem Twitter hem de Tesla hisselerinde artış görüldü. Tesla hisse değeri %5’e yakın artarken Twitter’ın hisse değerinde de %4e yakın artış yaşadı.

Jack Dorsey, Twitter'la olan bağını tamamen kopardı:

Bir tarafta Elon Musk gelişmeleri sürerken Twitter içinden de bugün önemli bir haber geldi. Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su olan Jack Dorsey, Twitter'ın Yönetim Kurulu’ndan ayrıldı. Dorsey’in ayrılışıysa aslında kendisinin geçtiğimiz yıl CEO görevini bıraktığı zaman planlanmıştı. Dolayısıyla bu değişiklik bir sürpriz olmadı.