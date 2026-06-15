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Elon Musk, Dünyanın İlk Trilyoneri Oldu!

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Elon Musk, SpaceX'in tarihin en büyük halka arzı olarak rekor kırmasının ardından dünyanın ilk trilyoneri oldu.

Elon Musk, Dünyanın İlk Trilyoneri Oldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tesla, SpaceX, X gibi firmaların patronu olan Elon Musk, hâlihazırda dünyanın en zengin insanıydı. Ancak Musk, 12 Haziran günü tarihe geçecek inanılmaz bir rekora imza attı. 54 yaşındaki ünlü girişimci, dünyanın ilk trilyoneri olmayı başardı. Evet, yanlış okumadınız.

Musk’ın herkesin ağzını açık bırakan trilyonerliği, SpaceX’in 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği halka arzın ardından geldi. SpaceX’in halka arzı, tarihin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçmeyi başarmıştı.

İçerikten Görseller

Elon Musk, Dünyanın İlk Trilyoneri Oldu!
elon

1,11 trilyon dolar net serveti var

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Bloomberg’ün dünyanın en zengin insanlarını listelediği “Milyarderler İndeksi” listesine baktığımızda Elon Musk’ın milyarder olmaktan çıkıp 1,11 trilyon dolarlık net servetiyle zirvede yer aldığını görüyoruz. En yakın rakibi Larry Page, 306 milyar dolar değere sahip. Yani 700 milyar dolar gibi inanılmaz büyük bir fark var.

SpaceX, hisse başına 135 dolarlık fiyat ile geçtiğimiz günlerde halka oldu. Halka arzın ardından da hisseler sürekli artış gösterdi. Hatta şu anda 210 dolardan işlem görüyoruz. Şirketin piyasa değeri ise 2,10 trilyon dolara ulaşmış durumda. Musk, halka arz sırasında SpaceX hisselerinin 860 milyar dolarlık kısmına sahipti. Yaşanan artış da onu kısa sürede kâğıt üzerinde dünyanın ilk trilyoneri yapmayı başardı.

Dünyanın en zengin insanları

  1. Elon Musk - 1,11 trilyon
  2. Larry Page - 306 milyar dolar
  3. Sergey Brin - 285 milyar dolar
  4. Jeff Bezos - 260 milyar dolar
  5. Larry Ellison - 238 milyar dolar
  6. Michael Dell - 213 milyar dolar
  7. Mark Zuckerberg - 202 milyar dolar
  8. Bernard Arnault - 171 milyar dolar
  9. Jensen Huang - 170 milyar dolar
  10. Jim Walton - 148 milyar dolar
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Elon Musk

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