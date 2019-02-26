Elon Musk’ın Başı, Twitter Paylaşımı Yüzünden Bir Kez Daha D

Elon Musk’ın Twitter’da paylaştığı hatalı bilgi başına dert oldu. ABD Borsalar ve Menkul kıymetler Komisyonu, Musk’ın “güveni ihlal” suçundan yargılanmasını talep etti.

Her ne kadar Twitter CEO’su Jack Dorsey’e göre “ilham verici bir kullanıcı” olsa da, Elon Musk sosyal medya sitesinde yaptığı paylaşımlardan çok çekiyor. Ünlü girişimci bu kez de yanlış bilgi paylaşımı nedeniyle yargılanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Elon Musk’ın Twitter’da yaptığı paylaşımlar Tesla’da başına iş açmış ve koltuğunu kaybetmesine sebep olmuştu. Mağarada mahsur kalan çocuklar vakasında tatsız bir “pedofili” çıkışı yapan Musk, hackerlerin de hedefi olmuştu.

ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC), Tesla yöneticisi Elon Musk’ı adli uzlaşma anlaşması hükümlerine uymadığı gerekçesiyle dava etti.

Elon Musk, Twitter’da 20 Şubat’ta yaptığı paylaşımda bu yılın araç üretim hedefini 500 bin olarak açıklamıştı. SEC avukatları ise firmanın en fazla 400 bin araç üreteceğini ve Musk’ın paylaşımının yanıltıcı olduğunu iddia etti. Musk ise söz konusu tweet'i düzeltme amacıyla attığı tweet'te "Yani '2019 sonunda yıllık üretim kapasitemiz 500 bin aracı, haftada ortalama 10 bin aracı bulmuş olacak' demek istedim. Ancak teslimat sayısının hala 400 bin civarında olacağı tahmin ediliyor." demişti.

SEC hem ilk tweette avukat görüşüne başvurmadığını hem de yanlış bilgi verdiğini savunduğu Musk’ı dava etti.

Musk ile SEC daha önce de Elon Musk’ın Tesla’yı tekrar özelleştirmek üzerinde attığı tweet’ler yüzünden mahkemelik olmuştu. Musk ve Tesla 20’şer milyon dolar cezaya çarptırılmıştı ve Musk’ın tweet atarken şirket avukatlarına danışması gerektiği üzerinde uzlaşmaya varılmıştı.