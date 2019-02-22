Tesla'nın CEO'su Elon Musk, hiçbir sürücü müdahalesi bulunmadan yol alabilen otonom araçların onayının düzenleyici makamlarda olduğunu ifade etti.

AutoNation CEO’su Mike Jackson CNBC’ye verdiği röportajda, Elon Musk’ın otonom araçlar için “neredeyse etik dışı” olacağının sözünü verdiğini ifade etti.

Musk’ın salı günü yayınlanan röportajında, bu senenin sonuna kadar Tesla arabaların herhangi bir sürücü müdahalesi olmadan kullanılabileceğini ve bu konudaki yetkili makam onaylarının da oldukça yakın olduğunu dile getirdi.

Musk, “Sürücüsüz araçların bu sene tamamlanabileceğini düşünüyorum. Bu arabalar sizi park alanlarında bulabilecek, sizi alacak ve herhangi bir müdahale olmadan sizi varış noktasına götürecek. Bundan tamamen eminim. Aklımda hiçbir soru işareti kalmadı” dedi.

Yine de sürücülerin yola dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Musk, Tesla araçların kendi kendilerini kullanabileceklerini ve bu yeniliklerin düzenleyici makamların onayına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.