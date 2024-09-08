Elon Musk, SpaceX'in Starship roketiyle ilgili hedeflerini paylaştı. Bu kapsamda ilk mürettebatlı Mars uçuşunun ne zaman gerçekleştirileceğini düşündüğünü de aktardı.

Gelişen teknoloji, insanlığın gözünü tamamen Mars’a çevirmesini sağladı. Birkaç yıla Ay’a yeniden dönecek olsak da ilerleyen yıllarda Mars’a da insanlı görevler düzenlemeyi planlıyoruz. Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden biri olan SpaceX de bu hedefi gerçeğe dönüştürmede büyük rol oynayacak

SpaceX, yıllardır Starship ismini verdiği dünyanın en büyük roketi olarak nitelendirilen tekrar kullanılabilir bir roket geliştiriyor. 4. uçuş testi haziranda başarıyla gerçekleştirilen bu roketin, hem insanlığı Ay’a geri götürmesi hem de ileride Mars görevlerinde yer alması bekleniyordu. Bugün SpaceX CEO’su Elon Musk’tan konu hakkında iddialı açıklamalar geldi.

Musk, 4 yıla insanlı Mars görevinin gerçekleştirileceğini, 20 yıla ise gezegende şehir kurulacağını düşünüyor

Musk, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Starship’in ne zaman görevlerde kullanılabileceğine dair konuştu. Milyarder girişimci, bu kapsamda Mars görevleri hakkında bir tahminî zaman çizelgesi de verdi.

Açıklamaya göre Mars’a gidecek ilk Starship’ler 2 yıl içinde kızıl gezegene gönderilecek. Bu uçuşlar, mürettebatsız yapılacak. Amaçları, Starship’in Mars’a sağlam inişinin güvenilirliğini test etmek olacak.

Musk, herkesin merak ettiği insanlı görevler hakkında iddialı bir açıklama yapıyor. İddiasına göre göre her şey yolunda giderse Mars’a ilk mürettebatlı uçuşlar 4 yıl içinde gerçekleşecek. Musk, uçuş oranının bunun ardından hızla artacağını ve 20 yıl içinde kendi kendini yürütebilen bir şehir inşa etme hedefi olacağını söylüyor. Uzun vadede ise insanlığın birden fazla gezegene yayılmış bir tür olacağını da ekliyor.

4 yıl, mürettebatlı Mars uçuşu için iddialı bir süre

Musk’ın açıklamaları heyecan verici olsa da ona pek güvenmemek gerekiyor. Öyle ki ünlü girişimcinin bu tarz iddiaları şimdiye kadar defalarca kez yanlış çıkmıştı. Cybertruck’ın çıkışı dahil çoğu zaman Musk’ın verdiği tarihleri tutturamadığını görmüşütk. Hatta bu konuda da 2018’de bir açıklama yapmış, 2024’te Mars’a gideceğimizi söylemişti. Ancak hepimizin bildiği üzere bu sene bırakın Mars’a, Ay’a bile gidemedik.

Bu yüzden 4 yıl gibi çok kısa bir sürede insanlı Mars görevi gerçekleştirmek pek gerçekçi değil. Tamamen yeni bir gezegene yapılacak bu tarz bir görev için inanılmaz büyük hazırlıklar gerekiyor. Ay’a bizi geri döndürecek Artemis görevlerinin kaç kez ertelendiğini görmüştük. Bu yüzden bir Mars görevini 4 yıla yapmak çok zor. NASA’nın hedeflerine baktığımızda da mürettebatlı Mars görevleri için 2030’lu yılların hedeflendiğini görüyoruz.