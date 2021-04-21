Times Higher Education, sürpriz bir üniversitenin Türkiye birincisi olduğu 2021 Impact Rankings (Etki Sıralaması) listesini açıkladı. Listenin zirvesinde ilk kez bir İngiliz üniversitesi yer alıyor.

Times Higher Education, üniversiteleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) doğrultusunda değerlendirerek oluşturulan 2021 Impact Rankings (Etki Sıralaması) listesini açıkladı. Araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört genel konu dahilinde onlarca parametre göz önüne oluşturulan liste, "prestij", "yayınlanan makale sayısı" gibi geleneksel değerlendirmelerden farklı bir sonuç ortaya koyuyor.

94 ülke ve bölgeden 1.115 üniversitenin değerlendirildiği 2021 Etki Sıralaması'nın zirvesinde Manchester Üniversitesi bulunuyor. Sidney Üniversitesi ve RMIT Üniversitesi ise ilk üç sıradaki diğer üniversiteler oldu. Sıralamada en fazla üniversitesi yer alan ülke, 75 üniversite ile Rusya olurken; Japonya 73 üniversite ile ikinci sırada yer aldı.

Times Higher Education 2021 Etki Sıralamasının zirvesindeki 10 üniversite ve aldıkları puanlar şu şekilde:

Manchester Üniversitesi - 98.8 Sidney Üniversitesi - 97.9 RMIT Üniversitesi - 97.8 La Trobe Üniversitesi - 97.3 Queen's Üniversitesi - 97.0 Aalborg Üniversitesi - 96.1 Wollongong Üniversitesi - 96.1 Cork Üniversitesi - 96.0 Arizona Eyalet Üniversitesi - 95.8 Auckland Üniversitesi - 95.8

Times Higher Education 2021 Etki Sıralamasında Türkiye'den hiçbir üniversite ilk 100 sıraya girebilmiş değil. 101 ile 200 aralığında iki üniversitemiz bulunurken; bu üniversiteler 77.5–85.2 arası puan ile Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. Listedeki toplam Türk üniversitesi sayısı ise 49 oldu.

Times Higher Education 2021 Etki Sıralamasında en üst sırada yer alan 10 Türk üniversitesi şu şekilde: (Türkiye derecesi - adı - global sıralaması - puanı)