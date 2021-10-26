Araç kiralama şirketi Hertz'in 100 bin Tesla otomobil alacağının açığa çıkmasıyla uçuşa geçen Tesla hisseleri, Elon Musk'a 36 milyar dolar kazanç sağladı. Musk'ın net serveti, yaşanan yükselişle 288,6 milyar dolara ulaştı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, otomobil devi Tesla'nın piyasa değerinin 1 trilyon doları aştığından bahsetmiştik. Bu rakam tarihiydi çünkü bugüne kadar hiçbir otomotiv şirketi, bu denli büyük bir piyasa değerine ulaşamamıştı. Tesla'yı bu noktaya getiren neden ise otomobil kiralama şirketi Hertz'in Tesla'dan 100 bin adet araç satın alacak olmasıydı.

Tesla'nın hisse senetleri, Hertz haberinin yayılmasıyla yüzde 13 değerlendi. İşte bu yükseliş, zaten dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ı daha da fazla zengin etti. Zira iş insanı, Tesla hisselerinin yükselmesiyle servetini 36 milyar dolar büyüttü. Tarihe geçen Musk'ın net serveti, artık 288,6 milyar dolar.

Jeff Bezos, Elon Musk ile olan 'zenginlik' savaşını kaybetti

Elon Musk'ın Tesla hisseleri sayesinde 36 milyar dolar kazanması, en çok da Jeff Bezos'u üzdü. Zira Amazon'un kurucusu ile Elon Musk arasında uzun zamandır süregelen bir zenginlik atışması vardı. Yaşanan son olaylarla Elon Musk, Jeff Bezos'a yaklaşık 100 milyar dolarlık fark atmış oldu. Yaptığımız son kontrollerde, Jeff Bezos'un net servetinin 192,6 milyar dolar olduğunu görüyoruz...

Tesla, 1 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli otomotiv şirketi oldu. Ancak bu noktada, Elon Musk'ın da bazı otomotiv şirketlerinden bile daha zengin olduğunu belirtelim. Örneğin; Japon otomotiv devi Toyota'nın toplam piyasa değeri 282 milyar dolar. Ford gibi dev bir şirketin piyasa değeri ise 62,8 milyar dolar...