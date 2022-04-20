Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix'in abone kaybetmesi haberine sert bir cevap verdi. Musk, Netflix'in abone kaybetmesinin nedenini politik doğruculuğa bağladı.

Son günlerde Twitter’ın tamamını satın alma teklifiyle gündemde olan Elon Musk, zaman zaman diğer şirketlere sataşmaktan da zevk alıyor. SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su, bugün yine bu sataşmalarından birisini gerçekleştirdi. Musk’ın bugünkü hedefi, on yılı aşkın süredir ilk kez abone kaybettiğini açıklayan Netflix oldu.

Elon Musk, Slashdot’un paylaştığı “Netflix hisseleri, 10 yıldan fazla bir süre sonra ilk defa abone kaybettiğini bildirdikten sonra %20 çakıldı” başlıklı haberine cevap verdi. Musk’ın verdiği cevap, Netflix CEO’sunun yaşanan düşme hakkında yaptığı açıklamadan daha sertti.

Elon Musk, Netflix hisselerinin ‘neden düştüğünü’ paylaştı:

“Uyanmış zihin virüsü Netflix’i izlenemez hale getiriyor.”

Elon Musk, yaptığı bu açıklamayla Netflix’in abone kaybetmesinin asıl nedenini ‘uyanmış zihin virüsü’ olarak sembolize ederken, bu yorum pek çok kişi tarafından farklı yöne çekildi. Yorumun genellikle Netflix içerikleri hakkında olumsuz bir yorum olduğu anlaşılabilirken, Musk’ın asıl söylemek istediği şeyin Netflix’in politik doğrucu içeriklerinden şikâyetçi olduğu şu paylaşımıyla anlaşıldı:

“Sadece Netflix değil. Genel olarak filmler, oyunlar, diziler, hepsi ban butonunun yanında yeşil saçlı bir ucubeyi rahatsız etmekten korktuğundan bu yılın çöp ‘woke’ trendiyle kaplandı.”

“Doğru.”

“Lütfen en azından *çoğunlukla* bilimkurgu/fantezi hakkında olan bilimkurgu/fantezi yapabilirler mi?”

“Woke” trendi nedir?

2010’ların başında başlayan ve günümüzde daha da yaygınlaşan Woke trendi, “ırksal önyargı ve ayrımcılığa karşı uyarı” anlamını taşıyor. Trend, günümüzde cinsiyetçilik gibi sosyal eşitsizlikler konusunda daha geniş bir farkındalığı kapsamaya başladı ve aynı zamanda beyaz ayrıcalığı ve Afrika için kölelik tazminatı gibi kimlik politikaları ve sosyal adaleti içeren solcu fikirlerin kısaltması olarak kullanılıyor.