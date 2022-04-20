Dünyanın en popüler film ve dizi yayın platformu Netflix, tarihte ilk kez abone sayısında düşüş görmenin şokunu atlatmaya çalışırken, şifre paylaşımı nedeniyle kaç milyon abone kaybettiğini açıkladı.

Mart ayının son dönemlerinde platforma abone olup şifrelerini başkalarıyla paylaşanlara engel olmak istediğini açıklayan Netflix, bu durumun şirkete açtığı zararı açıkladı. Yaklaşık 222 milyon abonesi bulunan dizi ve film platformu Netflix, kaç kullanıcının şifre paylaşım özelliğinden faydalandığını da açıkladı.

Açıklamaya göre şirketin toplam abone sayısının yarısı kadar eşinden dostundan şifre alıp Netflix izleyen kullanıcı bulunuyor. Bir başka deyişle yaklaşık 100 milyondan fazla kişi, Netflix'e 1 lira bile vermeden platformdaki film ve dizileri izliyor. Bu beleşçi(!) kullanıcıların 30 milyonunun Kanada ve ABD'de bulunduğu belirtiliyor.

100 milyon insan başkasının hesabından Netflix kullanıyor

Bu durumu değiştirebilmek için çalışmalar yürüten Netflix, şifre paylaşımından para kazanmanın yollarını arıyor. Hizmeti bu insanlardan alıkoymak yerine, onlara cüzi miktarda ödemeler yaptırmak gibi bir alternatfilerinin olduğunu da söyleyen Hastings, üç ülkede 'alt hesaplar' isimli bir sürecin test edildiğini belirtti.

Bu sistem sayesinde aynı evde yaşamayan aboneler, en fazla iki cihazdan platforma giriş yapabilecek. Bu da aynı ev dışındaki insanların aynı Netflix hesabını kullanabilmesinin önüne geçecek. Bu deneme sürecinin pek olumlu gitmediğini söyleyen yetkililer, farklı alternatifler ile 100 milyon insandan para kazanmayı amaçlıyor.

Peki Netflix, 100 milyon kullanıcıdan şifre paylaşımı nedeniyle kaç para 'kayıp' yaşıyor? Netflix her ülkede farklı fiyatlandırma uyguladığından bu konuda kesin sonuca ulaşmak mümkün değil. Yine de tahmini bir kayıp hesaplamak gerekirse; Netflix, anavatanı ABD'de en uygun paketi için 10 dolarlık bir fiyat sunuyor. Bunu 100 milyon kullanıcıya yansıttığımızda Netflix'in şifre paylaşımı nedeniyle aylık en az 1 milyar dolarlık kayıp yaşadığını söyleyebiliriz.

Netflix, 10 yıl sonra ilk kez abone kaybetti

Yaklaşık bir ay önce aldığı karar ile arkadaşların bir hesabı farklı konumlardan kullanabilmesini yasaklamaya çalışan, ayrıca günler önce Türkiye fiyatlarını güncelleyen Netflix, bugün kaybettiği abone sayısını açıkladı. En son 2011 yılında abone sayısında düşüş yaşayan platform, 10 yılı aşkın süredir abone sayısı bakımından yükselişteydi. Netflix'in abone kaybı ile ilgili detaylara ve yeni Türkiye fiyatlarına aşağıdaki haberlerimizden. ulaşabilirsiniz.