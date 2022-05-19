Elon Musk'ın Serveti Saatler İçinde 12 Milyar Dolar Eridi!

Geçtiğimiz saatlerde politik görüşünün tamamen değiştiğini duyuran Elon Musk, Tesla'nın değer kaybetmesiyle servetinden 12 milyar dolar kaybetti. Musk, artık Cumhuriyetçiler, yani eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisine oy vereceğini açıklamıştı.

Nisan ayı sonunda Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varan Elon Musk, geçtiğimiz gün bugüne kadarki en tartışmalı siyasi açıklamalarından birini paylaştı. Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın S&P 500 borsa endeksinde çevre, sosyal ve yönetişim (EGS) listesinden çıkarılmasına tepki göstermiş, Tesla’nın bu konuda lider olduğunu savunmuştu.

Bununla birlikte Musk, ESG’nin bir aldatmaca olduğunu öne sürdü ve ‘sosyal adalet savaşçıları’ tarafından silah haline getirildiğini söyledi. Musk’ın tepkisi gündem olurken Musk, sonrasında ‘Bana karşı yapılan politik saldırılar önümüzdeki aylarda inanılmaz derecede artacak.’ paylaşımını yaptı. Bunun ardındansa siyasi görüşünün değiştiğini şu şekilde duyurdu:

"Artık Cumhuriyetçiler'e oy vereceğim":

“Geçmişte Demokratlara oy verdim, çünkü onlar (çoğunlukla) iyilik partisiydiler. Ama bölünme ve nefret partisi oldular, bu yüzden artık onları destekleyemem ve Cumhuriyetçilere oy vereceğim. Şimdi, bana karşı yaptıkları kirli oyun kampanyalarını izleyin…”

Musk’ın açıklaması, Tesla hisselerini çöküşüyle sonuçlandı:

Musk’ın siyasi açıklamalarıyla birlikte Tesla hisseleri bu yılın en düşük seviyesine geriledi. %7’ye yakın değer kaybeden Tesla hissesinin değeri, son olarak 700 dolar seviyesinde görüldü. Hisselerin değer kaybetmesiyle Elon Musk’ın servetinde de saatler içinde milyarlarca dolarlık erime gerçekleşti.

Bloomberg tarafından yapılan hesaplamaya göre Tesla’nın değer kaybı, Musk’ın servetinin 12,3 milyar dolar azalmasına neden oldu. Elon Musk, bu değişikliğe rağmen en yakın rakibinden neredeyse 2 kat daha fazla servetle dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor. Musk’ın daha önce 300 milyar doları aşan serveti, bugün 210 milyar dolara gerilemiş durumda.