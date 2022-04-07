Elon Musk'ın Twitter Hissesi Alması Hakkında Çarpıcı İddia

Elon Musk'ın geçtiğimiz gün Twitter'ın %9,2'sini satın alması hakkında bugün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddia, Elon Musk'ın jeti hakkında anlık bilgi paylaşan bot hesabın geliştiricisi Jack Sweeney tarafından gündeme taşındı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında Twitter’in %9,2’lik bölümünü satın almıştı. Twitter yönetim kuruluna da katılan ve en fazla hisseyle Twitter’ın en büyük söz sahibi olan Musk, bugün ilginç bir teoriyle gündeme geldi. Üstelik o teori, tanıdık bir isim tarafından ortaya atıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, özel jetini takip eden ve anlık olarak güncelleme paylaşan bir bot hesabın geliştiricisiyle anılmıştı. Özel jetinin takip edilmesinden rahatsız olan Musk’ın bu gence 5 bin dolar para teklif ettiği, gencinse bunun 10 katını istediği ifade edilmişti. İkili arasında herhangi bir anlaşma sağlanmazken, o genç ilginç ve kâğıt üzerinde mantıklı bir teori ortaya attı.

Musk, özel jetinin takip edilmesi hakkındaki haberlerin ardından Twitter hisseleri almaya başlamış:

'Elon Musk’s Jet' isimli bot hesabın geliştiricisi olan ve Musk’ın yanı sıra Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin jetlerini de takip eden Jack Sweeney, yaptığı paylaşımda sıra dışı bir teoriye yer verdi. Henüz 19 yaşında olan Sweeney, Twitter paylaşımında SEC belgelerinde yer alan ve Elon Musk’ın Twitter hisselerini ne zaman almaya başladığını gösteren tabloya yer verdi. Tabloyu paylaşan Sweeney, “Elon, Twitter hisselerini benim onun teklifini reddetmem nedeniyle mi satın almaya başladı?” ifadelerine yer verdi.

İlk olarak Tweet Tweaker tarafından paylaşılan bu tablo, Elon Musk’ın tam da Jack Sweeney’nin 5 bin dolarlık teklifi reddettiği gün Twitter hisseleri satın almaya başladığını gösterdi. Tabloya göre Musk, ilk hissesini 31 Ocak 2022 tarihinde 620 bin adet lot olacak şekilde satın aldı. İlerleyen günler boyunca Musk’ın sürekli 500 bin - 3 milyon aralığında hisseler satın aldığı görüldü.

Elbetteki Elon Musk'ın tek bir Twitter hesabı nedeniyle koskoca sosyal medya platformunu satın aldığını söylemek uçuk bir teori. Ancak Musk, bu olaydan hareketle platformda daha fazla söz sahibi olmayı istemiş ve bu istek sonucunda da platformu yavaş yavaş satın almaya başlamış olabilir...

Jack Sweeney ve Musk arasında yaşananları daha önce sizlerle paylaşmıştık: