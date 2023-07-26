Twitter'ın X'e dönüşmesiyle başlayan yeni logo sürecinde ikinci tasarım geldi. Musk, daha kalın çizgilere sahip yeni X logosunu beğenmedi, değişikliği geri aldı.

Elon Musk, satın aldığı sosyal medya platformu Twitter’ı süper uygulama hayali olan ‘X’in bir parçası haline getirmeye başladı. 24 Temmuz’da başlayan dönüşüm süreciyle Twitter’ın adı ve logosu değişti.

Yeni logo Unicode tarafından belirlenen bir karakterin aynısı olurken bu logonun geçici olacağı zaten söylenmişti. Yeni logonun gerçekten ne olacağını kimse bilmiyorken bugün Musk, paşa gönlüne göre X logosunu düzenledi, kalınlaştırdı.

Twitter’ın yeni logosu böyle değişti:

Logoda yapılan tek değişiklik, X harfinin tüm çizgilerini kalınlaştırmaktan ibaret oldu. Logonun yeni hali, üç gün öncesine kadar mavi kuşa ev sahipliği yapan Twitter anasayfasında da yerini aldı. Ancak öyle görünüyor ki yeni yeni logo, yakında ortadan kaybolacak:

Musk, kalın çizgileri beğenmedi:

“Daha kalın çubukları sevmiyorum, bu yüzden geri alıyorum. Logo zamanla evrilecek.”

Elon Musk kalın çizgilere sahip logoyu geri çektiklerini söylese de bu logo, Twitter anasayfasında yer almaya devam ediyor. Logonun yeni halinin ne olacağını görmek içinse bir süre daha bekleyeceğiz.