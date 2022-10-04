Bloomberg'ün isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir haber, Elon Musk'ın tekrar Twittter'ı satın alma anlaşmasına devam etmek istediğini ortaya koydu. Buna göre ünlü milyarder, satın alım için hisse başına 54,20 dolardan tekrar teklif yaptı. Twitter'ın ise bu fiyattan anlaşmayı kabul etmeyi planladığı belirtildi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz nisan ayında bomba gibi bir teklifle tüm dünyanın gündemine oturdu. Tesla ve SpaceX CEO’su, popüler sosyal medya platformu Twitter’ı hisse başına 54,20 dolardan 44 milyar dolarlık astronomik bir ücrete satın almak istediğini açıkladı. Ancak bundan bir süre sonra Musk, platformdaki spam hesaplar nedeniyle anlaşmayı askıya aldığını açıkladı. 51 yaşındaki milyarder, Twitter’ın kullanıcılarının %5’inden azının sahte olduğunu belirten söylemlerinin doğru olmadığını ifade etti.

Musk, yaşananların ardından ise Temmuz ayında anlaşmadan geri çekilme kararı aldı. Ünlü iş insanının bu hamlesinin ardından ise Twitter Musk’a dava açarak bot hesapları ‘bahane’ olarak kullandığını ifade etti. Gerilim sürerken tarafların 17 Ekim’de mahkemeye çıkması bekleniyordu. Tüm bunlar ederken şimdi ise oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.

Musk, Twitter’ı satın almak için aynı fiyattan tekrar teklifte bulundu

Bloomberg’ün anonim kaynaklarına dayandırdığı bir haberine göre Elon Musk, Twitter’ı satın almak için hisse başına 54,20 dolardan tekrar teklif yaptı. Bu bilginin ortaya çıkışının ardından ise Twitter’ın hisselerinde %18’e varan bir artış görüldü. Bunun ardından hisse alım satımı geçici süreliğine durduruldu. Ayrıca teklif, CNBC tarafından bağımsız olarak da doğrulandı.

Twitter, anlaşmayı kabul etmeyi planlıyor (Güncelleme)

Gelen yeni bilgiler, Twitter'ın Musk'ın anlaşmasını kabul etme niyetinde olduğunu gösterdi. Buna göre şirket, hisse başına 54,20 dolardan anlaşmayı kapatmak istiyor.