Twitter hissedarları, şirketin Elon Musk'a satılmasıyla ilgili bir anket düzenledi. Anketten Elon Musk'ı kızdıracak bir sonuç çıktı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, uzun zamandır Twitter'ı satın alma meselesi ile gündemde. İlk zamanlar oldukça hevesli olan Musk, tam 44 milyar dolar karşılığında platformu satın almak istemiş, sonraki süreçte ise sahte hesaplar gibi nedenleri ileri sürerek vazgeçme noktasına gelmişti. Şimdiyse yılan hikayesine dönen bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'ta yer alan bir habere göre Twitter, hissedarları topladı ve satış işlemi ile ilgili bir anket düzenledi. Anonim olarak oy kullanan hissedarların çoğu, Twitter'ın Elon Musk'a satılması yönünde oy kullandılar. Reuters kaynaklarına göre anket için son katılım tarihi 13 Eylül (bugün) olmasına rağmen, hissedarlar 12 Eylül'de anketi tamamlamayı sağlayan oy çokluğunu sağladılar.

Elon Musk, durduk yere daha fazla para harcamak zorunda kalabilir!

Elon Musk, Twitter'ı satın almaya karar verdiğinde nisan ayını yaşamaktaydık. Twitter hisseleri, o dönemlerde 45-55 dolar aralığında işlem görüyordu. Musk ise hisse başına 54,20 dolarlık ödeme yapacağını söylemiş, böylelikle 44 milyar dolar gibi devasa bir parayı gözden çıkarmıştı. Twitter hisseleri, bugün ise 41 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Özetle Elon Musk, kendi yaptıklarının sonucunda Twitter'a gereksiz seviyede yüksek bir para ödemek zorunda kalabilir.

Elon Musk ile Twitter arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Nisan ayında başlayan süreç en sonunda mahkemeye taşındı ve dava, 17 Ekim'de başlayacak. Elon Musk cephesi anlaşmanın iptali için, Twitter cephesi ise satın almanın onaylanması için kozlarını oynayacak. Neler yaşanacağını ise hep birlikte göreceğiz.