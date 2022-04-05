Geçtiğimiz gün Twitter'ın %9,2'sini satın aldığı açıklanan Elon Musk, bugün resmen Twitter'ın Yönetim Kurulu'na dahil oldu. Musk, heyecanlandıran bir açıklama da paylaştı.

Geçtiğimiz gün dünya, son derece önemli ve sürpriz bir satın alım haberiyle karşılaşmıştı. SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ın %9,2’lik bölümünü yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Twitter’da artık en büyük söz sahibi olan Elon Musk’ın platforma neler getireceğiyse merakla bekleniyordu.

Satın alımdan bir gün sonra, geçtiğimiz dakikalardaysa Twitter CEO’su Parag Agrawal’dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Parag, Twitter hesabından yaptığı duyuruda Elon Musk’ı Twitter’ın Yönetim Kurulu’na dahil ettiklerini açıkladı. Parag, ayrıca Musk’la ‘birkaç haftadır’ görüştüklerini de ortaya koydu.

Twitter CEO’sunun duyurusu:

“Elon Musk’ı Yönetim Kurulumuza atadığımızı paylaşmaktan heyecan duyuyorum! Elon ile geçtiğimiz haftalarda yaptığımız konuşmalar sayesinde, Yönetim Kurulumuza büyük değer katacağını açıkça gördük.

Kendisi, Twitter ve Yönetim Kurulu’nda tam da ihtiyacımız olan hizmete hem tutkulu bir inanan hem de uzun vadede bizi daha güçlü kılacak bir eleştirmen Hoş geldin Elon!”

Elon Musk, geleceğe yönelik önemli açıklamada bulundu:

“Önümüzdeki aylarda Twitter’da önemli iyileştirmeler yapmak için Parag ve Twitter Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum!”

Twitter CEO’sunun paylaşımına yanıt veren Elon Musk, yakın zamanda Twitter’a ‘önemli iyileştirmelerin’ yapılacağından da bahsetti. Musk’ın bu iyileştirmeler kapsamında neler yapacağını yalnızca bekleyerek göreceğiz. Öte yandan artık Musk’la birlikte yönetilen Twitter’ın da evrimini yakından takip edeceğiz.