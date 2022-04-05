Elon Musk, Twitter’daki ‘En Sinir Bozucu’ Sorunu Açıkladı

Geçtiğimiz gün Twitter'ın en büyük söz sahibine dönüşen Elon Musk, verdiği bir yanıtta Twitter'daki en büyük sorunu açıkladı. O sorun, pek çoğumuzun hak vereceği bir sorundu..

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’ın %9,2’lik bölümünü satın almış, şirketin en büyük söz sahibi konumuna yerleşmişti. Haberin duyulduğu aynı gün içindeyse Twitter’dan kullanıcılara yönelik bir anket başlatmıştı. Musk, Twitter’ın geleceğini etkileyecek bu anketin yanı sıra Twitter’daki sorunları da dinlemeye başladı.

Kendi anketine gelen bir cevaba yanıt veren Elon Musk, Twitter’da 'en büyük sorun' olduğunu düşündüğü şeyi de paylaştı. Musk’ın anketine yanıt veren kişi, Twitter’da her hesap altına doluşan ve kripto paralar hakkında paylaşımlar yapan bot hesaplar hakkında yakındı. Musk da bu görüşe katılarak “Evet, bence Twitter’daki en sinir bozucu sorun.” ifadelerini kullandı.

Elon Musk’ın Twitter’daki açıklaması:

“Elon, bu kripto spam botları hakkında bir şeyler yapmalısın. Gerçekten sinir bozucu oluyorlar. Gerçek bir ‘gerçek’ insan olduğunuzu kanıtlamak için doğrulama sistemini geliştirmek bu konuda yardımcı olacaktır.”

“Evet, bence Twitter’daki en sinir bozucu sorun.”

Elon Musk’ın ve pek çok kullanıcının sinir olduğu bu sorun, özellikle yine Elon Musk’ın hesabının altında açıkça görülebiliyor. Ele geçirilen ya da yeni oluşturulan profillerden yapılan paylaşımlar, sahte bağlantılara ve vaatlere yer vererek dolandırıcılık için yeni kurbanlarını seçiyor. Bu konuyu bizler de daha önce gündeme taşımıştık. Hatta daha önce Elon Musk ve Bill Gates gibi isimlerin bile hesapları ele geçirilmiş, kripto para dağıtılacağına yönelik paylaşımlar yapılmıştı: