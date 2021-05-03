Elon Musk Hayranı Bir Adam, 69 Günde Dolar Milyoneri Oldu

Elon Musk'a hayran olan 33 yaşındaki bir adam, Musk'ın şubat ayındaki paylaşımlarından sonra Dogecoin almaya karar verdi. Yaklaşık 225 bin dolarlık Dogecoin alımı yapan adam, 69 gün sonra dolar milyoneri haline geldi. Glauber Contessoto, yaşadıklarını bir videoda anlattı.

Dünyaca ünlü milyarder girişimci Elon Musk'ın kripto paralara büyük ilgi duyduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bir yandan Tesla için kripto para yatırımları yapan Musk, diğer yandan da şahsi olarak bu işlerle ilgileniyor. Musk'ın açıklamalarına göre bu girişimcinin favori altcoini ise şaka amacıyla tasarlanan Dogecoin. Ve bu altcoin, yalnızca Elon Musk'ı değil Elon Musk'a hayran olan birisini de milyoner yaptı.

Yaşamını Los Angeles'ta sürdürmekte olan 33 yaşındaki Glauber Contessoto, sıkı bir Elon Musk hayranı. Musk'ın sözlerine güvenerek şubat ayında yapılan paylaşımlardan sonra Dogecoin almaya karar veren Contessoto, bankalarda tuttuğu para ile sahip olduğu Tesla hisselerinin tümünü satarak, 0.045 dolardan yaklaşık 5 milyon adet Dogecoin alıyor. Yani bu adam, birkaç ay önce Dogecoin'e 225 bin dolarlık yatırım yapıyor.

Contessoto, yalnızca 69 günde milyoner oldu

Elon Musk hayranı, yaptığı yatırımdan tam 69 gün sonra, 15 Nisan'da Reddit platformu üzerinden bir paylaşım yaparak, kullandığı borsadaki hesabına dair bir görüntü paylaştı. Bu paylaşımda yazan yatırım tutarı, 1 milyon 81 bin 441 dolar idi. Yani bu adam, hayranlık duyduğu Elon Musk'ın paylaşımlarını göz önünde bulundurarak bir işe girmiş ve o işin sonunda çok ciddi miktarda para kazanmıştı.

Konuyla ilgili YouTube'da bir paylaşım yapan Contessoto, ailesinin ve arkadaşlarının bu yatırımı bir çılgınlık olarak değerlendirdiğini ancak plana sadık kalmayı tercih ettiğini, böylelikle de milyoner olduğunu ifade ediyor. Hazırladığı videoda 69 günlük süreçte neler yaşadığından bahseden YouTuber, bir hayranlığın nelere yol açabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olacak gibi görünüyor.

İşte Contessoto'yu milyoner yapan süreç