Dünyanın en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında gelen Ethereum, psikolojik sınır olan 3.000 dolar seviyesini aştı. Alım satım işlemlerinde 3.107 dolara ulaşan kripto para birimi, bu yükselişle son bir yılda 10 katına çıkmış oldu.

Son yılların en çok konuşulan yatırım araçları haline gelen kripto paralar, büyük ölçekte yatırımcısını memnun etmeye devam ediyor. Özellikle de geçtiğimiz 6-7 aylık süreçte yaşanan yükseliş sezonu, hemen her kripto para biriminin ciddi oranlarda değerlenmesine yol açtı. Hatta kimi kripto para birimleri ATH, yani tüm zamanların en yüksek değerini defalarca yenileyerek, yatırımcının yüzünü güldürdü. İşte bu kripto para birimlerinden bir tanesi de Ethereum oldu.

CoinMarketCap'te yer alan verilere göre 358 milyar dolarlık toplam hacme sahip olan Ethereum, dünyanın en çok kullanılan ikinci kripto para birimi. Geçtiğimiz yıl 200 dolar seviyelerinde olan Ethereum, şu sıralarsa psikolojik sınır olarak nitelendirilen 3.000 dolar seviyesini aşmış durumda. Yaşanan 10 katlık yükseliş, pek çok yatırımcının çok ciddi oranda kâr etmesini sağlamış oldu.

Ethereum'un bir yıllık fiyat grafiği şöyle

Yine CoinMarketCap aracılığıyla yaptığımız son kontrollerde, dünyanın en büyük ikinci kripto para biriminin saat 09:22 itibarıyla 3.095 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Alım satım işlemleri sırasında görülen en yüksek değerse 3.107 dolar olarak kayıtlara geçmiş durumda. Kripto para birimlerinin spekülatif varlıklar olduğunu kabul edersek, teknik analizin de ATH seviyesindeki bir kripto para birimi için sağlıklı olmayabileceğini, Ethereum'daki yükselişin devam edip etmeyeceğinin beklenerek anlaşılabileceğini söylemek gerekiyor.

Blockchain zincirleri üzerine kurulan Ethereum, aslında Bitcoin'e kıyasla çok daha fazla avantaja sahip olan bir kripto para birimi. Bu bağlamda "akıllı kontrat" denen dijital onaylama sistemlerine sahip olan Ethereum, böylelikle dijital bir ortamdaki pek çok gerçek işlemin yapılabilmesini sağlıyor. Yapısı gereğince pek çok farklı altcoini de bünyesinde barındıran Ethereum, gelecekte bir gün, internet dünyasının genel geçer para birimi olabilir gibi görünüyor.

Bu arada, Webtekno'nun birkaç ay önce satın aldığı 1 milyon TL'lik Bitcoin konusunda yeni gelişmeler var. Konuyla ilgili yeni bir video hazırlayan YouTube ekibimiz, 1,2 milyon TL'yi aşarak 200 bin TL'den fazla kar ettiren Bitcoin'i bozara, aralarında Ethereum'un da olduğu bazı altcoinlere yeni yatırımlar yaptılar. Son videomuzu henüz izlememiş olanları hemen aşağıya bıraktığımız video ile baş başa bırakıyoruz.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.