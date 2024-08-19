Bilgisayarınızın sağlığı için dosyalarla oynarken dikkatli olmanız gerektiğini biliyorsunuz, değil mi? Özellikle de o meşhur System32 klasörü yıllardır şaka konusu oluyor. Peki, System32 klasörü tam olarak nedir ve neden bu kadar kritik bir öneme sahip?

Bilgisayarınıza format atmadan önce her türlü sorun için “Kanka bir System32’yi sil, düzelir” esprisini duymuşsunuzdur. Ama şaka bir yana, System32 gerçekten de silinmemesi gereken hayati bir klasör.

Bu klasörün içinde neler olduğunu öğrendiğinizde, neden bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaksınız!

Peki ne var bu dosyanın içinde?

System32, Windows işletim sisteminin en kritik dosyalarının bulunduğu bir klasördür. Windows’un düzgün çalışması için gerekli olan yüzlerce EXE dosyası, binlerce DLL dosyası ve diğer sistem uygulamaları bu klasörde yer alır.

Örneğin, Komut İstemi’ni (Command Prompt) açtığınızda aslında system32 klasöründe bulunan cmd.exe dosyasını çalıştırıyorsunuz. Aynı şekilde, Not Defteri'ni (Notepad) açarken de notepad.exe dosyasını çalıştırmış oluyorsunuz.

Bu klasörde yer alan dosyalar arasında, günlük olarak kullandığınız Denetim Masası, Görev Yöneticisi, Disk Yönetimi ve PowerShell gibi programlar da bulunur. Hatta eski MS-DOS uygulamaları da system32’de yer alır, bu da eski yazılımlarla uyumluluğun devam etmesini sağlar.

Oldu da arkadaşınıza kanıp dosyayı sildiniz diyelim, neler olur?

System32’yi silmeye kalktığınızda, Windows’un düzgün çalışması neredeyse imkânsız hâle gelir. Bilgisayarınız, gerekli dosyaları bulamadığı için sürekli hata mesajları vermeye başlar, internet bağlantınız kesilir, masaüstü düzgün görüntülenmez ve hatta bilgisayarınızı kapatmak bile sorunlu hale gelir.

Özetle System32 klasörünü silmek demek, bilgisayarınızın yavaşça çökmeye başlamasına sebep olmak demektir. Sistem hataları art arda gelmeye başlar ve en sonunda Windows ya onarım sürecini başlatır ya da bilgisayarınızı yeniden yüklemenizi ister.

System32 klasörü asla silinmemesi gereken bir klasördür. Bu klasörün kaybı, bilgisayarınızın işlevselliğini tamamen yitirmesi anlamına gelir.

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